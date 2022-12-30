Leia a coluna desta sexta-feira (30)
Primeiros jogos de Fortaleza e Ceará podem acontecer nos primeiros dias de janeiro
Resposta do ala deve acontecer somente depois do confronto contra o Estudiantes
Clubes cearenses precisam de bons resultados, mas também estão de olho em resultados históricos nas competições internacionais
Ele é o primeiro ex-atleta de ponta do esporte mais famoso do País a falar publicamente sobre a sexualidade
Sucessão de acontecimentos negativos beira o inacreditável no Pici
Não há justificativa para atos praticados contra o jogador Tricolor
Tricolor do Pici tem apenas 6 pontos em 30 disputados
Arena pode não ficar disponível para todos os jogos de Ceará e Fortaleza
Alvinegro pegou tabela pesada no início da competição e conseguiu boa pontuação
Sorteio colocou os Tigres no caminho do Alvinegro
Entidade não toma atitude dura contra malfeitores, e ocorrências só aumentam
Zaga, meio-campo e ataque ganham opções com capacidade de titularidade
Veja análise da classificação da Série A 2022
Insatisfação contra o jogador já chega ao pessoal e compromete qualquer chance de redenção
Vovô e Leão não ficaram na parte de baixo da tabela em 2021
Racismo foi vencido no Castelão; no campo, um empate em partida bem jogada
No momento, contando com os times vencendo La Guaira e General, a vantagem seria do empate para o Vovô
Aparelho está liberado pela Polícia Militar há cerca de 1 mês
Meia ex-Santos e Palmeiras elevou intensidade do jogo se tornando principal articulador do Leão