Gustavo de Negreiros Editor de Núcleo Esporte do SVM. Análises, bastidores e informações exclusivas do esporte cearense. Twitter @gusdenegreiros
Pelé, o gênio que me fez vivo antes de eu nascer

Leia a coluna desta sexta-feira (30)

Gustavo de Negreiros 30 de Dezembro de 2022
Calendário da Conmebol pode puxar Estaduais e Copa do Nordeste para mais cedo em 2023

Primeiros jogos de Fortaleza e Ceará podem acontecer nos primeiros dias de janeiro

Gustavo de Negreiros 09 de Julho de 2022
À espera de Pikachu, Fortaleza aposta em proposta de renovação e apelo do torcedor

Resposta do ala deve acontecer somente depois do confronto contra o Estudiantes

Gustavo de Negreiros 05 de Julho de 2022
O dilema de Ceará e Fortaleza na Série A antes de decisão na Sul-Americana e Libertadores

Clubes cearenses precisam de bons resultados, mas também estão de olho em resultados históricos nas competições internacionais

Gustavo de Negreiros 02 de Julho de 2022
Declaração de Richarlyson é importante e questionamento sobre preconceito também

Ele é o primeiro ex-atleta de ponta do esporte mais famoso do País a falar publicamente sobre a sexualidade

Gustavo de Negreiros 24 de Junho de 2022

O que está acontecendo com o Fortaleza? Time derrete em problemas no meio da temporada

Sucessão de acontecimentos negativos beira o inacreditável no Pici

Gustavo de Negreiros 18 de Junho de 2022
Agressão a jogador do Fortaleza faz 'protesto' perder razão e agrava tensão no Pici

Não há justificativa para atos praticados contra o jogador Tricolor

Gustavo de Negreiros 17 de Junho de 2022
Série A: 25% da competição já foi embora, e situação do Fortaleza é alarmante

Tricolor do Pici tem apenas 6 pontos em 30 disputados

Gustavo de Negreiros 11 de Junho de 2022
Aviso da Conmebol e clássicos da Copa do Brasil elevam pressão de reunião sobre gramado do Castelão

Arena pode não ficar disponível para todos os jogos de Ceará e Fortaleza

Gustavo de Negreiros 08 de Junho de 2022
Série A projetada: Fortaleza longe 10 pontos do ideal; Ceará acima das expectativas após 8 rodadas

Alvinegro pegou tabela pesada no início da competição e conseguiu boa pontuação

Gustavo de Negreiros 03 de Junho de 2022
Ceará enfrenta The Strongest, da Bolívia, na Sul-Americana; conheça mais sobre o adversário do Vovô

Sorteio colocou os Tigres no caminho do Alvinegro

Gustavo de Negreiros 27 de Maio de 2022
Racismo contra brasileiros: culpa da Conmebol é cada vez maior

Entidade não toma atitude dura contra malfeitores, e ocorrências só aumentam

Gustavo de Negreiros 26 de Maio de 2022
Após período difícil, Dorival ganha opções no Ceará com jogadores liberados pelo DM

Zaga, meio-campo e ataque ganham opções com capacidade de titularidade

Gustavo de Negreiros 20 de Maio de 2022
Raio-X da Série A - 6ª rodada; Fortaleza começa a 'dever' vitórias consecutivas

Veja análise da classificação da Série A 2022

Gustavo de Negreiros 16 de Maio de 2022
Reações contra Cléber, do Ceará, são compreensíveis, mas ultrapassam limite da crítica

Insatisfação contra o jogador já chega ao pessoal e compromete qualquer chance de redenção

Gustavo de Negreiros 12 de Maio de 2022
Ceará e Fortaleza no Z-4 da Série A: cedo para reclamar, mas nada bom de se ver

Vovô e Leão não ficaram na parte de baixo da tabela em 2021

Gustavo de Negreiros 09 de Maio de 2022
Análise: Fortaleza mostra grandeza no futebol e nos valores humanos contra River Plate

Racismo foi vencido no Castelão; no campo, um empate em partida bem jogada

Gustavo de Negreiros 05 de Maio de 2022
Raio-X da Sula: mesmo 100%, Ceará deve decidir vaga contra Independiente em Avellaneda

No momento, contando com os times vencendo La Guaira e General, a vantagem seria do empate para o Vovô

Gustavo de Negreiros 04 de Maio de 2022
Radinho de pilha ganha 'nova chance' nos estádios de futebol cearenses; entenda

Aparelho está liberado pela Polícia Militar há cerca de 1 mês

Gustavo de Negreiros 29 de Abril de 2022
Lucas Lima cresce de produção e se torna jogador fundamental no Fortaleza

Meia ex-Santos e Palmeiras elevou intensidade do jogo se tornando principal articulador do Leão

Gustavo de Negreiros 28 de Abril de 2022
