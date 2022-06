Série A projetada: Fortaleza longe 10 pontos do ideal; Ceará acima das expectativas após 8 rodadas

Após 8 rodadas da Série A disputadas para Ceará e Fortaleza, esta coluna faz o primeiro balanço das pontuações dos times cearenses com base nas projeções feitas no início da competição.

A análise não tem caráter informativo, é uma forma lúdica de acompanhar o certame, com as expectativas depositadas pelas diretorias: chegar a uma pré-Libertadores ou Sul-Americana. Por isso, se projetou campanha de 54 pontos para duas equipes.

Após 8 rodadas

Fortaleza

Como o torcedor do Fortaleza já está careca de saber, com apenas 2 pontos em 8 jogos, a pontuação do Tricolor é terrível.

Com base na nossa projeção, nesta altura, o Tricolor deveria estar com 12 pontos conquistados, tendo em vista uma campanha de 54 pontos ao final. Muito distante: terá que somar pontos inesperados contra Flamengo (próximo adversário), Atlético-MG e Palmeiras. Vencer times como Athletico, Coritiba e Bragantino fora de casa até o fim do turno para entrar de volta nos trilhos.

Legenda: O Ceará foi o único que venceu na Série A de 2022, ao bater o Palmeiras por 3 a 2 Foto: Felipe Santos / CSC

Ceará

Já o Ceará, apesar de não estar com pontuação tão elevada (9 pontos), está acima da expectativa apontada aqui, que era 6 pontos nestes primeiros 8 jogos. A projeção baixa se deu pelos jogos difíceis do Alvinegro nesta largada, como confrontos contra Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Athletico-PR e Bragantino.

A vitória no Clássico-Rei também foi um diferencial importante, que coloca o Alvinegro acima da expectativa. Agora, terá oportunidade de somar pontos importantes contra rivais acessíveis, podendo frequentar a primeira metade da tabela.

