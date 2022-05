Ceará x Flamengo pelo Brasileirão: veja horário, escalação e palpites para o jogo

É em clima de decisão que Ceará e Flamengo se enfrentam neste sábado (14), às 16h30, na Arena Castelão, em jogo válido pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro que já tem mais de 30 mil torcedores confirmados e é muito importante para os dois lados.

Palpites

Pré-jogo do Ceará hoje, veja detalhes

O Alvinegro vive momento de tensão. Com três derrotas seguidas no Brasileirão - sendo duas em casa - há críticas de torcedores para diretoria e elenco, e é preciso dar uma resposta satisfatória o mais rápido possível.

O técnico Dorival Junior, inclusive, falou da importância do apoio dos torcedores para superar este momento de dificuldade. A boa notícia é que o meia-atacante Vina foi absolvido e está livre para atuar.

O comandante do Vovô não poderá contar com o volante Rodrigo Lindoso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e tem dificuldades para montar o meio de campo, já que outros atletas estão no Departamento Médico (DM).

Que horas começa a partida

O jogo começará às 16h30 (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere

Flamengo

Legenda: Flamengo terá jogos importantes por três competições diferentes Foto: Gilvan de Souza /CRF

O Rubro-Negro também tem grande importância de vitória. Pressionado pela má campanha até aqui, com cinco pontos e apenas uma vitória em cinco jogos, o time comandado pelo técnico Paulo Sousa precisa reagir.

Para isso, ele terá o retorno de importantes jogadores que ficaram no banco contra o Altos-PI, no meio de semana, pela Copa do Brasil. David Luiz, Willian Arão, Arrascaeta, Bruno Henrique e Everton Ribeiro voltam ao time.

A principal baixa fica por conta de Thiago Maia, liberado pelo departamento de futebol por conta do falecimento do seu avô.

FICHA TÉCNICA | Ceará x Flamengo

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 14 de maio de 2022, às 16h30

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: João Ricardo; Michel Macedo, Messias (Marcos Victor), Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Lucas Ribeiro, Geovane e Kelvyn; Lima, Mendoza e Vina. Técnico: Dorival Junior

Flamengo: Hugo, Pablo, David Luiz e Ayrton Lucas (Léo Pereira); Matheuzinho (Isla), Willian Arão, João Gomes e Bruno Henrique; Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabigol. Técnico: Paulo Sousa