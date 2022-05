Vina se lesiona e deixa jogo contra o Flamengo antes dos 10 minutos do primeiro tempo

O departamento médico do Ceará terá mais um jogador para tratar. Vina deixou o jogo contra o Flamengo antes dos 10 minutos iniciais reclamando de dores na panturrilha.

Destaque do Ceará na atual temporada com oito gols e três assistências, Vina é peça chave no time de Dorival Júnior. Após a partida, o jogador será submetido a avaliações médicas para saber o diagnóstico e para saber quantos dias desfalcará o Alvinegro.

Problemas médicos

Antes mesmo de começar o jogo, o Ceará teve uma outra baixa no elenco. O zagueiro Messias sentiu a coxa direita no aquecimento e desfalcou a equipe contra o Flamengo, pelo Brasileirão. Marcos Victor entrou no seu lugar.

O atleta retornou aos treinamentos nesta semana, após se recuperar de lesão Grau I na coxa.