Messias se lesiona no aquecimento antes do jogo entre Ceará e Flamengo

O zagueiro Messias não estará à disposição do técnico Dorival Júnior neste sábado (14) e agora é mais um jogador do Ceará no departamento médico do clube. Escalado como titular, o atleta sentiu a coxa direita no aquecimento e desfalcou a equipe contra o Flamengo, pelo Brasileirão. Marcos Victor entrou no seu lugar.

O atleta retornou aos treinamentos nesta semana, após se recuperar de lesão Grau I na coxa.

Para a posição, Dorival ainda conta com Luiz Otávio. O xerife também retornou aos treinos esta semana e está no banco de reserva, por isso a opção por Marcos Victor, atleta da base, que vem sendo utilizado com frequência pelo técnico alvinegro.

A defesa do Ceará contra o Flamengo será composta por Gabriel Lacerda e Marcos Victor.