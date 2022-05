Ceará x Flamengo: Dorival Júnior e Paulo Sousa escalam força máxima para confronto; veja

O técnico Dorival Júnior escalou o Ceará com novidades no setor ofensivo. Para a partida diante do Flamengo, neste sábado (14), Erick, Lima, Mendoza e Vina compõem a última zona do campo. Retornando de lesão, o zagueiro Luiz Otávio inicia no banco de reserva, com Gabriel Lacerda mantendo-se como titular.

Pelo lado rubro-negro, o português Paulo Sousa escalou o Flamengo com força máxima. O Rubro-Negro, apesar de estar com sete desfalques, conta com os retornos de Pablo, Arrascaeta e Bruno Henrique.

A bola rola às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Veja escalações de Ceará e Flamengo

Ceará: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Lucas Ribeiro, Geovane e Lima; Erick, Mendoza e Vina (C). Técnico: Dorival Júnior.

Flamengo: Hugo; Isla, Pablo, David Luiz e Ayrton Lucas; Willian Arão, João Gomes e Everton Ribeiro (C); Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Técnico: Paulo Sousa.

