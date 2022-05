Nino Paraíba celebra gol de falta contra Flamengo: "falei que ia bater direto e fui feliz"

Autor do gol de empate do Ceará contra o Flamengo neste sábado (14), o lateral-direito Nino Paraíba celebrou o ponto conquistado na Arena Castelão e comentou a intencionalidade da cobrança de falta.

"A gente tem que agradecer pelo empate. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. Mas, no finalzinho, Deus abençoou com o gol de empate. No segundo tempo, a gente foi melhor que eles. Mas a gente poderia sair com o resultado positivo. Falei com o Victor que eu ia bater direto e fui feliz."

O defensor entrou na partida aos 23 minutos do 2° tempo. Com função de dar mais profundidade no setor ofensivo, o lateral-direito foi importantíssimo na bola parada, nos acréscimos da etapa final.

Com 36 anos, Nino Paraíba marcou o 2° gol com a camisa do Ceará. O lateral havia balançado às redes na última quarta-feira (11) na vitória contra a Tombense pela 3ª fase da Copa do Brasil.