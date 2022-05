Marcos Victor é celebrado por elenco e comissão técnica após partida contra Flamengo; veja números

O zagueiro Marcos Victor viveu uma noite dos sonhos na Arena Castelão, neste sábado (14), no empate contra o Flamengo pela 6ª rodada da Série A.

Substituindo o zagueiro Messias, o defensor, de 20 anos, foi um dos pilares do sistema defensivo alvinegra, com participações, também, no setor ofensivo. Pela atuação, recebeu a 2ª maior nota do Ceará da plataforma SofaScore, especializado em estatísticas de futebol.

A atuação rendeu celebrações do elenco e da comissão técnica após a partida. O zagueiro caiu em lágrimas, foi ovacionado pela torcida e agradeceu o carinho aplaudindo os torcedores no meio-campo.

Marcos Victor x Flamengo

Cortes: 4

Chutes travados: 1

Interceptações: 2

Desarmes: 2

Duelos ganhos: 4 (de 4)

Passes certos: 29 (96,7% de aproveitamento)