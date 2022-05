Ceará x Tombense pela Copa do Brasil: veja horário, escalação e palpites para o jogo

Um jogo que vale muito. O Ceará entra em campo às 19 horas desta quarta-feira (11), para enfrentar o Tombense-MG, pela 3ª fase da Copa do Brasil, de olho em tranquilidade e um bom retorno financeiro.

Após três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o Vovô está com o caminho bem pavimentado para avançar às oitavas de final do torneio nacional, já que venceu o jogo de ida por 2 a 0, fora de casa. Assim, pode até perder por um gol de diferença que seguirá adiante.

Palpites

O Tombense precisa vencer por três ou mais gols para avançar no tempo normal. Triunfo dos mineiros por dois gols, a decisão vai para os pênaltis.

Financeiramente, a competição é muito importante para o Ceará, já que, se avançar de fase, vai embolsar R$ 3 milhões. Além disso, é a oportunidade também de dar uma resposta positiva aos torcedores que têm criticado recentemente o desempenho da equipe.

Escalação

Legenda: Richard foi comprado pelo Ceará por cerca de R$ 1,1 milhão junto ao Corinthians Foto: Felipe Santos / CSC

O técnico Dorival Junior não poderá contar com o volante Richard, substituído no jogo contra o Athletico-PR. Ele realizou um exame de ressonância magnética, que detectou uma lesão de grau 1 na posterior da coxa e já iniciou os trabalhos para recuperação.

Além dele, os atletas Matheus Peixoto, Luiz Otávio, Richardson, Buiu, Messias e Jael participam realizam transição, enquanto Fernando Sobral e Leo Rafael estão na fisioterapia.

A tendência é que o comandante alvinegro possa poupar muitos jogadores titulares já visando o duelo contra o Flamengo, no sábado (14), pelo Campeonato Brasileiro.

Tombense-MG

Adversário do Ceará, o Tombense-MG não passa por boa fase. Além da necessidade de reverter o placar adverso, precisa quebrar um jejum, já que não vence há nove jogos. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o time mineiro é o vice-lanterna, com cinco empates e uma derrota na competição.

Além disso, terá um desfalque importante. O atacante Ciel, artilheiro do time na temporada, com 10 gols marcados, está fora do jogo por conta de lesão muscular.

Por outro lado, o técnico Hemerson Maria terá os retornos do volante Zé Ricardo e do atacante Keké, que estiveram suspensos contra o Sport, na última rodada.

Pré-jogo do Ceará hoje, veja detalhes

Que horas começa a partida

O jogo começará às 19 horas (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere

FICHA TÉCNICA

Ceará x Tombense-MG

Copa do Brasil

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 11/05/2022, 19 horas

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Nino Paraíba, Marcos Victor, Gabriel Lacerda e Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Geovane e Kelvyn; Erick, Lima e Zé Roberto. Técnico: Dorival Junior

Tombense-MG: Felipe Garcia; David, Ednei, Roger Carvalho e Manoel; Joseph, Zé Ricardo e Igor Henrique; Keké, Jean Lucas e Vinícius Mingotti. Técnico: Hemerson Maria