Análise: Ceará faz sua parte na Copa do Brasil e ainda poupa forças para a Série A do Brasileiro

O Ceará entrou em campo com uma grande vantagem diante do Tombense pela Copa do Brasil após o 2 a 0 em Minas Gerais e fez o que tinha que fazer: poupar jogadores no jogo de volta no Castelão e saiu classificado, com outro 2 a 0. Experiente como é, Dorival Júnior não perderia a oportunidade de descansar seus principais jogadores pensando em uma recuperação na Série A e em um calendário desgastante.

Assim, Vina, Erick, Bruno Pacheco e Michel Macêdo foram poupados, iniciando a partida no banco de reservas. De titulares mesmo, apenas Mendoza e Lima e Rodrigo Lindoso (este suspenso para o duelo contra o Flamengo).

A opção por escalar um time próximo ao que enfrentou o La Guaira pela Sul-Americana, foi um acerto, priorizando o mínimo de entrosamento.

Jogadores como Nino Paraíba, Lucas Ribeiro e Victor Luis tem potencial para serem titulares e fizeram boa partida. Já Cleber, Kelvyn e Wescley, não vivem bom momento mas precisavam de oportunidades.

Legenda: Titulares absolutos como Vina, ficaram no banco diante do Tombense Foto: KID JUNIOR

Poupar...

A atuação alvinegra não foi das melhores, mas o desempenho nem era o mais importante na noite de quarta-feira no Castelão, e sim avançar de fase sem sustos e poupando fôlego.

Com a vitória parcial de 1 a 0, gol de Lima em boa jogada de Mendoza, Dorival Junior usou a etapa final para poupar ainda mais jogadores, tirando os dois que criaram a jogada do gol, mais Lucas Ribeiro.

E deu chance a garotos que merecem também jogar: como Geovane, Marcos Victor e David Ricardo.

Iury Castilho e Dentinho também entraram, e o primeiro deu um belo passe para Nino Paraíba marcar o segundo. E para Dentinho, é gradativamente recuperar o ritmo de jogo para ser útil.

Pressão na Série A

A classificação alvinegra era a lógica, a mescla entre titulares e reservas necessária, com o clube fazendo sua "obrigação" na Copa do Brasil, mas o clima em Porangabuçu só mudará em caso de reação na Série A. A torcida está na bronca com a campanha ruim - no Z4 com 3 pontos em 4 jogos - e o reflexo disso foi o protesto da torcida contra a diretoria. Apenas uma sequência de vitórias no Brasileirão trará a paz de volta em Porangabuçu.