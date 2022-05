Torcida do Ceará protesta contra diretoria na Arena Castelão; veja imagens

A torcida do Ceará protestou contra a diretoria, os conselheiros e o elenco nesta quarta-feira (11) nas arquibancadas da Arena Castelão. Com camisas formando a frase 'diretoria incompetente', 'conselheiros omissos' e 'elenco fraco', os torcedores cantaram apenas uma vez nos 45 minutos iniciais, cobrando "raça do time todo". Ausência de cânticos de apoio e das baterias das torcidas organizadas também marcaram o 1° tempo.

Apesar de estar em vantagem no confronto contra a Tombense, após ter vencido a ida por 2 a 0, a equipe de Dorival Júnior está na zona de rebaixamento da Série A. Na Sul-Americana, o time lidera o Grupo G, com 100% de aproveitamento.

O protesto é motivado pelos últimos resultados, além do desgaste na relação diretoria-torcedor, causado pela montagem do elenco para a temporada 2022.

Veja imagem do protesto

Legenda: Torcedores do Ceará criticaram diretoria e conselheiros do clube por 'incompetência' e 'omissão' Foto: Kid Júnior / SVM

Legenda: Torcedores do Ceará criticaram o elenco contra o Tombense-MG nesta quarta-feira (11) Foto: Kid Júnior / SVM