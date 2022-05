Ceará recebe premiação milionária após passar de fase na Copa do Brasil; veja valores recebidos

O Ceará avançou às oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Tombense-MG nesta quarta-feira (11), na Arena Castelão. Para além do aspecto esportivo, a vitória representante um ganho financeiro ao time de Dorival Júnior. Por chegar entre os 32 melhores da competição, o Vovô soma mais R$ 3 milhões em premiação.

Como está presente desde a 1ª fase, tendo eliminado São Raimundo-RR (0x3), Tuna Luso-PA (2x0) e Tombense-MG (0x2 e 2x0), o Ceará totaliza R$ 7,67 milhões em premiação.

Veja valores da premiação da Copa do Brasil

1ª fase: R$ 1 milhão e 270 mil (Grupo I), R$ 1 milhão e 90 mil (Grupo II) e R$ 620 mil (Grupo III)

2ª fase: R$ 1,5 milhão (Grupo I), R$ 1 milhão e 190 mil (Grupo II) e R$ 750 mil (Grupo III)

3ª fase: R$ 1,9 milhão

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 3,9 milhões

Semifinal: R$ 8 milhões

Vice-campeão: R$ 25 milhões

Campeão: R$ 60 milhões

Premiação do Ceará na Copa do Brasil

1ª fase: R$ 1,27 milhão

2ª fase: R$ 1,5 milhão

3ª fase: R$ 1,9 milhão

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Próxima fase

Com a vaga garantida, o Ceará aguarda a definição dos classificados às oitavas de final da Copa do Brasil. O adversário do Alvinegro de Porangabuçu será definido em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.