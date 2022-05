Fortaleza pode atingir nova meta em 2022 com Copa do Brasil e faturar milhões; veja objetivos

O Fortaleza pode atingir mais um objetivo do planejamento estratégico na temporada de 2022. Após vencer o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste, o clube tenta garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, alcançando a meta estipulada pela gestão para o técnico argentino Vojvoda.

Após vencer o Vitória-BA por 3x0, na Arena Castelão, na ida, o Leão pode até empatar ou perder por dois gols de diferença nesta quarta (12), às 19h, no Barradão, que irá se classificar.

Assim, tem a chance de manter 100% nas tarefas estipuladas para o 1º semestre. De sobra, avançar ainda garante R$ 3 milhões aos cofres leoninos, receita fundamental para sustentar o orçamento. Até o momento, o time tem R$ 1,9 milhão garantido porque iniciou no torneio nacional já na 3ª fase.

OBJETIVOS DO FORTALEZA DE 2022

Campeonato Cearense : conquistar o título (foi campeão).

: conquistar o título (foi campeão). Copa do Nordeste : avançar no mínimo às semifinais (foi campeão).

: avançar no mínimo às semifinais (foi campeão). Copa do Brasil : avançar no mínimo às oitavas de final.

: avançar no mínimo às oitavas de final. Série A : conseguir posição que classifica para torneio internacional.

: conseguir posição que classifica para torneio internacional. Libertadores: avançar na fase de grupos ou conseguir a Sul-Americana (ficar em 3º no grupo).

A projeção de metas acessíveis é parte do trabalho de coordenação do presidente Marcelo Paz junto ao departamento de futebol. Deste modo, o Fortaleza mantém as receitas dentro do controle e mantém uma linha financeira de equilíbrio, que pode evitar o prejuízo com o encerramento do ano.

Em 2021, por exemplo, o Fortaleza chegou na semifinal da Copa do Brasil, a melhor campanha da história do clube. No âmbito geral, arrecadou R$ 17,2 milhões, participando do torneio desde 1ª fase.

PREMIAÇÃO DO FORTALEZA NA COPA DO BRASIL ATÉ O MOMENTO

3ª fase: R$ 1,9 milhão.

Total: R$ 1,9 milhão.

PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL DE 2022: