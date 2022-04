Fortaleza x Vitória-BA: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (20), às 19h (horário de Brasília), contra o Vitória-BA, no duelo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil 2022. A partida acontece na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

O clássico nordestino marca a estreia do Tricolor do Pici na competição nacional. Por disputar a Libertadores da América, a equipe de Juan Pablo Vojvoda inicia a Copa do Brasil apenas na 3ª fase. O Vitória, por sua vez, disputará sua 3ª partida no torneio, tendo eliminado Castanhal-PA e Glória-RS, respectivamente.

A partida decisiva entre cearenses e baianos acontece no dia 12 de maio (quinta-feira).

inter@

Leia Mais Jogada CBF divulga tabela detalhada dos confrontos da volta da 3ª fase da Copa do Brasil

Sequência negativa das equipes

O Fortaleza chega para a partida vivendo má fase sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, com quatro derrotas consecutivas. Diante do Vitória, o Leão busca reencontrar-se com a vitória.

A equipe baiana também vive situação crítica na temporada, com eliminações precoces na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano. Na Série C do Campeonato Brasileiro, disputou duas partidas, com duas derrotas, contra Remo e Floresta-CE.

Invencibilidade tricolor

Apesar da sequência negativa vivida pelo Leão, a equipe cearense defende uma invencibilidade de quatro partidas, com a última derrota acontecendo há 15 anos.

Como mandante, são cinco vitórias, três empates e três derrotas em 11 partidas, desde 1966.

Desfalques do adversário

Para buscar quebrar o tabu diante dos tricolores, porém, o técnico Geninho não poderá contar com nove atletas, entre eles o volante Pablo, que pertence ao Fortaleza. Gustavo Blanco, Thiaguinho, Dionísio e Miller (por disputarem a competição por outro clube) e Ruan Nascimento, Gabriel Santiago, Lazaroni e John (em transição) são os outros desfalques para o confronto.

Ficha técnica | Fortaleza x Vitória-BA

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 20/04/2022 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (FIFA-DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)

Transmissão: SporTV e Premiere

Prováveis escalações

Fortaleza: Max Walef; Landázuri, Marcelo Benevenuto, Titi; Pikachu, Zé Welison, Jussa, Lucas Lima, Juninho Capixaba; Moisés e Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Vitória-BA: Lucas Arcanjo; Daniel Bolt, Rafael Ribeiro, Ewerton Páscoa, Mateus Moraes e Salomão (Iury); João Pedro, Léo Gomes e Eduardo (Jadson); Luidy (Alisson Santos) e Tréllez. Técnico: Geninho.