Vitória x Fortaleza pela Copa do Brasil: veja horário, escalação e palpites para o jogo

A maratona não para. Meio a uma intensa sequência de jogos, o Fortaleza vai para a 28ª partida no ano. O duelo contra o Vitória-BA, às 19 horas desta quinta-feira (12), pela Copa do Brasil, é daqueles que vale mais que classificação às oitavas de final da competição nacional.

Palpites

Avanço representa, também, mais R$ 3 milhões nos cofres do clube. E a situação está muito encaminhada, já que o Tricolor venceu o jogo da ida por 3 a 0. O Vitória precisa vencer por quatro ou mais gols para avançar no tempo normal. Triunfo dos mineiros por três gols, a decisão vai para os pênaltis.

Justamente por estar com uma boa vantagem, o técnico Juan Pablo Vojvoda deverá preservar muitos jogadores importantes, já visando as próximas duas partidas: de domingo (15), contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, competição que o Leão do Pici precisa se reabilitar, e de quarta-feira (18), contra o Alianza Lima, pela Copa Libertadores.

Além disso, o Tricolor busca a primeira vitória fora do Estado em 2022.

Um desfalque certo é o goleiro Max Walef, que sequer viajou e está fora da partida. Marcelo Boeck e Fernando Miguel são as opções.

Retrospecto positivo

Amplamente favorito, o Fortaleza aposta ainda no bom desempenho que tem tido contra o Vitória para sacramentar a classificação. Nos últimos 10 jogos, foram seis vitórias do Fortaleza, três triunfos do Vitória e um empate.

Além disso, o Tricolor não perde para os baianos há quase 15 anos. A última vez que o Vitória venceu o Fortaleza foi na 12ª rodada do Brasileiro Série B de 2007, por 6 a 0, no dia 14 de julho, no Barradão. Desde então, foram quatro vitórias leoninas e um empate no período.

Vitória

O time baiano passa por momento complicado na Série C do Campeonato Brasileiro. Com quatro pontos, ocupa a 17ª colocação e está na zona de rebaixamento, com apenas um triunfo.

Para complicar ainda mais a missão de reverter o placar adverso, o técnico Fabiano Soares, que assumiu lugar de Geninho (demitido após o jogo de ida contra o Fortaleza) não poderá contar com dez jogadores.

Três estão no departamento médico: Alemão, Vicente e Alan Santos. Já os zagueiros Ewerton Páscoa e Rafael Ribeiro e o volante Gustavo Blanco realizam transição.

Além deles, cinco outros atletas já atuaram pela Copa do Brasil: os laterais Sánchez e Guilherme Lazaroni, os meias Dionísio e Miller, e o atacante Thiaguinho. Emprestado pelo Tricolor, o volante Pablo também não está disponível. Sem contar o meia Jadson, que foi titular na Arena Castelão, mas acertou a saída do clube.

Pré-jogo do Fortaleza hoje, veja detalhes

Que horas começa a partida

O jogo começará às 19 horas (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere

FICHA TÉCNICA

Vitória x Fortaleza

Copa do Brasil

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Data/Horário: 12/05/2022, 19 horas

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitória: Lucas Arcanjo; Iury, Marco Antônio, Mateus Moraes e Sanchez; Léo Gomes, João Pedro e Gabriel Santiago; Jefferson Renan [Luidy], Alisson Santos e Tréllez. Técnico: Fabiano Soares

Fortaleza: Marcelo Boeck (Fernando Miguel); Landázuri, Ceballos e Titi; Vitor Ricardo, Ronald, Matheus Jussa, Matheus Vargas e Juninho Capixaba; Renato Kayzer e Romarinho. Técnico: Juan Pablo Vojvoda