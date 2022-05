Fortaleza recebe valor milionário por avançar às oitavas de final da Copa do Brasil; veja premiação

O Fortaleza avançou às oitavas de final nesta quinta-feira (12) ao vencer o Vitória-BA por 1 a 0, no Estádio Barradão, em Salvador. O triunfo representa um ganho financeiro ao time cearense, com mais R$ 3 milhões arrecadados em premiação. No total, soma R$ 4,9 milhões.

DEU LAION AQUI E LÁ! Após vencer o jogo da ida por 3 a 0, o Tricolor vence por 1 a 0 fora de casa e garante a classificação para as oitavas de final da @CopadoBrasil.



⚽️ @YagoPikachu02 #FortalezaEC #CopaDoBrasil pic.twitter.com/hkJiXxn0P7 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) May 12, 2022

A equipe de Vojvoda entrou na Copa do Brasil apenas na 3ª fase, devido a participação na Taça Libertadores da América. No planejamento da cúpula tricolor, o Leão tinha como meta chegar às oitavas de final, feito conquistado pelo elenco.

VEJA VALORES DA PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL

1ª fase: R$ 1 milhão e 270 mil (Grupo I), R$ 1 milhão e 90 mil (Grupo II) e R$ 620 mil (Grupo III)

2ª fase: R$ 1,5 milhão (Grupo I), R$ 1 milhão e 190 mil (Grupo II) e R$ 750 mil (Grupo III)

3ª fase: R$ 1,9 milhão

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 3,9 milhões

Semifinal: R$ 8 milhões

Vice-campeão: R$ 25 milhões

Campeão: R$ 60 milhões

PREMIAÇÃO DO CEARÁ NA COPA DO BRASIL

3ª fase: R$ 1,9 milhão

Oitavas de final: R$ 3 milhões

PRÓXIMA FASE

Com a vaga garantida, o Fortaleza aguarda a definição dos classificados às oitavas de final da Copa do Brasil. O adversário do Tricolor do Pici será definido em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.