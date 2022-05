Jornalista defende Vojvoda, do Fortaleza, como único nome estrangeiro no Flamengo; veja vídeo

O jornalista Renato Maurício Prado, do UOL Esporte, defendeu o nome do técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, como único treinador estrangeiro para treinar o Flamengo, caso o português Paulo Sousa seja demitido. A sugestão aconteceu no pós-jogo de Flamengo x Altos-PI, no canal do portal, após classificação do Rubro-Negro carioca à próxima fase da Copa do Brasil.

Na live do Flamengo, os jornalistas André Rocha e Renato Maurício Prado analisavam o cenário dos possíveis técnicos para assumir o comando do time da Gávea. Paulo Sousa está pressionado no cargo, após a sequência de resultados e atuações da equipe. Apesar de ter vencido o Altos-PI nos confrontos de ida e volta da Copa do Brasil, o Flamengo empatou com o Talleres e perdeu para o Botafogo no período.

"Se a gente imaginar que o Paulo (Sousa) possa cair, e ele pode, embora a diretoria esteja dizendo que não, que estarão com ele até o final do ano, a gente sabe que isso vai só até a página 3. O problema de você trazer um estrangeiro, para começar tudo no meio de uma temporada, sem ter o que o Jorge Jesus teve, aquela parada da Copa América, não sei. O único estrangeiro que eu traria agora seria o Vojvoda, se eu conseguisse tirá-lo do Fortaleza, claro, porque ele tem contrato e está trabalhando. É um estrangeiro completamente adaptado ao futebol brasileiro e com competência comprovada no Fortaleza. Não há menor dúvida. Vai ter gente que vai dizer 'uma coisa é trabalhar no Fortaleza, outra coisa é trabalhar no Flamengo'. Verdade. A pressão é muito maior, o nível de exigência. Mas, em compensação, ele vai trabalhar com um elenco muito mais qualificado. Em termos de estrangeiro, seria a opção mais segura, a bola de segurança."

Outra sugestão de Renato, foi o técnico Dorival Júnior, atualmente no Ceará. De acordo com o jornalista, entre os brasileiros, apenas Dorival teria 'capacidade' de ajeitar o Flamengo. Entretanto, salientou a opinião de contar com Vojvoda no Rubro-Negro carioca.

"(Técnico) Brasileiro, é difícil imaginar alguém que chegue e bote a casa em ordem. O Dorival (Júnior) poderia ser uma das opções, mas está no Ceará. Tudo bem, pode tirar do Ceará também. Se pode tirar do Fortaleza, pode tirar do Ceará. Enfim, eu arriscaria o Vojvoda."

Os técnicos têm contrato com Fortaleza e Ceará até o final da temporada.

Veja o vídeo na íntegra