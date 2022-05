Copa do Brasil: Confira os 14 times que já se classificaram para as Oitavas de Final

Nesta quinta-feira (12), a Copa do Brasil conheceu mais 5 times que se classificaram para as oitavas de final da competição. Além de garantir uma vaga na etapa seguinte do mata-mata, os times ainda embolsaram uma cota milionária. Por terem avançado, as equipes foram premiadas em R$ 3 milhões.

Equipes tradicionais se deram bem: Fortaleza, Cruzeiro, São Paulo e Botafogo e Santos. O Tricolor de Aço eliminou o Vitória em Salvador, o Cruzeiro superou o Remo nos pênaltis no Independência, o São Paulo venceu o Juventude em Barueri, assim como o Botafogo, que bateu o Ceilândia no Nilton Santos. Em um confronto de Série A, o Santos eliminou o Coritiba.

Na quarta-feira, o Ceará se classificou ao vencer o Tombense por 2 a 0 no Castelão.

Ainda restam dois confrontos para que os 16 times das Oitavas sejam conhecidos: Bragantino x Goiás e Brasiliense x Atlético/MG.

CONFIRA OS 14 CLASSIFICADOS PARA AS OITAVAS DE FINAL:

Athletico-PR

América-MG

Bahia

Ceará

Palmeiras

Flamengo

Corinthians

Fluminense

Atlético-GO

Fortaleza

Cruzeiro

São Paulo

Botafogo

Santos