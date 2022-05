Fortaleza fica vivo na Libertadores após empate entre Alianza Lima x Colo-Colo; veja cenários

O Fortaleza ainda está vivo na Libertadores com o fim da 4ª rodada do Grupo F. Na 3ª posição, com quatro pontos, o time cearense briga pela Copa Sul-Americana e ainda tem chance de se classificar às oitavas de final. O empate entre Alianza Lima-PER 1x1 Colo-Colo-CHI foi positivo para o Leão.

A grande atuação leonina nesta quinta-feira (5), no 1x1, freou a sequência do River Plate, que tinha 100% e está no rol dos favoritos ao título. Enquanto isso, os peruanos somaram os primeiros pontos com a igualdade em casa, impedindo que os chilenos ampliassem a vantagem contra o Leão, que está em três pontos na tabela.

Resultados da 4ª rodada do Grupo F da Libertadores

05.05 - Fortaleza 1x1 River Plate | Arena Castelão

05.05 - Alianza Lima 1x1 Colo-Colo | Estádio Nacional de Lima

Legenda: Tabela do Grupo F da Libertadores após quatro jogos Foto: divulgação / Conmebol

Logo, o Fortaleza pode sonhar com a classificação, apesar de um cenário muito difícil e restando dois jogos. Para isso, conseguir vitórias no exterior será fundamental, diante de Alianza Lima e Colo-Colo.

Últimos jogos do Grupo F da Libertadores

5ª rodada | (18.05) - Alianza Lima x Fortaleza, às 23h.

5ª rodada | (19.05) - River Plate x Colo-Colo, às 21h.

6ª rodada | (25.05) - Colo-Colo x Fortaleza, às 19h.

6ª rodada | (25.05) - River Plate x Alianza Lima, às 19h.

Cenário do Fortaleza na Libertadores

Legenda: O Fortaleza tem uma vitória, um empate e duas derrotas na Libertadores Foto: Thiago Gadelha / SVM

Vencer os dois jogos

Se vencer os dois jogos, o Fortaleza sobe para 10 pontos. A pontuação seria a mesma que o Colo-Colo também poderia alcançar, já que iria perder o jogo para o Leão. Assim, o saldo de gols pode definir a 2ª colocação. O outro confronto dos chilenos é frente ao River, que ainda não perdeu.

Vencer um jogo + um empate

Se vencer um jogo e empatar o outro, o Fortaleza fica com oito pontos. Para conseguir a classificação, o time deveria torcer para o Colo-Colo não pontuar ou somar apenas um ponto, o que também iria deixar a situação voltada para o saldo, que agora é favorável aos chilenos: 1 contra -2.

Vencer um jogo + uma derrota

Se vencer um jogo e perder o outro, o Fortaleza sobe para sete pontos. Assim, a única maneira de avançar seria com duas derrotas do Colo-Colo, que será um dos adversários do Leão. O cenário é mais adverso porque o Alianza Lima também teria chance de chegar aos sete, deixando tudo igual.

Cenário do Fortaleza na Sul-Americana

Legenda: Silvio Romero marcou o gol do Fortaleza contra o River Plate, no empate de 1 a 1 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Uma vaga na Sul-Americana também atende a meta inicial da gestão do Fortaleza, uma vez que a 3ª posição na tabela da Libertadores classifica para oitavas da Sula. Neste caso, o desafio é a manutenção da colocação atual. E a próxima rodada pode, inclusive, sacramentar essa classificação.

Se o Fortaleza vencer o Alianza Lima-PER, anula as chances de o rival ultrapassá-lo na tabela. Um empate, por outro lado, deixa o cenário aberto para a última rodada, apesar de favorável ao Leão.

Isso porque os peruanos enfrentam o River, na Argentina, e ostentam um jejum negativo de resultados: não vencem há 10 anos no torneio. Além disso, o Leão não deveria somar pontos frente ao Colo-Colo. Nesse caso, o saldo seria decisivo. Hoje, é: -2 contra -3 para a equipe de Vojvoda.