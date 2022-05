Técnico do River, Marcelo Gallardo enaltece Fortaleza após empate: "jogamos contra um grande rival"

Fortaleza e River Plate fizeram um grande jogo na noite desta quinta-feira (5), pela 4ª rodada da Copa Libertadores. Após o empate em 1 a 1, o técnico Marcelo Gallardo, dos Millionários, que é apontado por muitos como o melhor técnico da América do Sul, valorizou o empate e enalteceu a atuação do Tricolor.

"Uma partida duríssima. Jogamos contra um grande rival, que necessitava dos três pontos para seguir pensando na classificação. Saíram com tudo. Foi um rival que nos pressionou, que no 1º tempo nos submeteu a dificuldades em alguns momentos e também com o clima, muito pesado, e ficou um jogo de muito ataque, trocação. Poderíamos passar a perder e também a fazer um gol e ganhar", disse ele.

O treinador argentino, que está no comando do River desde 2014, avaliou ainda o 2º tempo e criticou a qualidade do gramado da Arena Castelão.

"E no 2º tempo, creio que já não foi o mesmo. Foi uma partida em que nós ajustamos algumas coisas e não sofremos, como no 1º tempo. Tivemos nossas oportunidades e o campo prejudicou nossa equipe. A bola rolava de uma forma que precisava de muitos toques para controlar, se perdia mais tempo para fazer o passe, e isso também prejudicou o jogo, pois não estamos acostumados. O campo estava ruim", finalizou.

Com o empate, o River perdeu o 100% de aproveitamento no Grupo F, mas segue na liderança, agora com 10 pontos. Já o Fortaleza chegou a 4 pontos e permanece na 3ª posição.