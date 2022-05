Fortaleza x River Plate: veja horário, escalações e palpites para o jogo

Um jogo para a história. Não há dúvidas que a partida entre Fortaleza e River Plate-ARG, às 19 horas desta quinta-feira (5), na Arena Castelão, pela 4ª rodada da Copa Libertadores, ficará marcada como um dos grandes capítulos na história do Tricolor.

Palpites

Afinal, o adversário será nada menos que um dos maiores times da América do Sul. Enquanto o Leão do Pici está na primeira participação na Libertadores, os Milionários são campeões nada menos que quatro vezes e iniciam 2022 entre os favoritos ao título.

O desafio do Fortaleza é de surpreender para seguir vivo no sonho por uma vaga nas oitavas de final da competição. Para o atacante Silvio Romero, será preciso "fazer um jogo quase perfeito" para desbancar o favoritismo dos argentinos.

Certo é que os leoninos farão uma bela festa. Mais de 47 mil torcedores estão garantidos para a última partida do Fortaleza em casa na fase de grupos.

Pré-jogo do Fortaleza hoje, veja detalhes

Legenda: Lucas Lima deve retornar ao time titular do Fortaleza Foto: Felipe Cruz/FortalezaEC

Para a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda deverá contar com força máxima, tendo em vista que no último jogo, contra o Corinthians, no domingo (1º), pelo Brasileirão, o último balanço do Departamento Médico (DM) não apontou nenhum jogador lesionado.

Com isso, o comandante leonino terá força máxima para este jogo. A dúvida é se ele irá manter a formação com três volantes ou se promoverá o retorno de Lucas Lima ao time principal.

River Plate

Legenda: O River Plate lidera o Grupo F da Libertadores e pode garantir vaga na quinta-feira no Castelão Foto: Divulgação / Conmebol Libertadores

Adversário do Fortaleza, o River é o líder do Grupo F, com nove pontos e 100% de aproveitamento. O time argentino tenta já assegurar a classificação à próxima fase. Para isso, terá que vencer o jogo.

O técnico Marcelo Gallardo terá força quase máxima para a partida, mas não poderá contar com o atacante Matías Suárez, cortado da relação por uma distensão na panturrilha direita.

Pela Libertadores, o River só venceu cinco jogos no Brasil, sendo três vezes com Gallardo como treinador (Cruzeiro, em 2015, 3x0), (Grêmio, em 2018, 2x1), e (Palmeiras, em 2020, 2x0).

Que horas começa a partida

O jogo começará às 19h (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do Facebook Watch

Prováveis escalações

Fortaleza: Max Walef; Tinga, Benevenuto e Ceballos; Yago Pikachu, Felipe, Zé Welison, Lucas Lima e Lucas Crispim; Moisés e Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

River Plate: Armani; Herrera, Paulo Díaz, Martinez e Casco; Enzo Perez, Simon, Enzo Fernández e De La Cruz; Barco e Alvarez. Técnico: Marcelo Gallardo