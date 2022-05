Vojvoda elogia atuação do Fortaleza contra o River e avisa: "Vamos continuar lutando pelo objetivo"

O técnico Juan Pablo Vojvoda elogiou a atuação do Fortaleza no empate em 1 a 1 com o River Plate/ARG, na quinta-feira (5), no Castelão pela 4ª rodada da Libertadores. O treinador vê o time em evolução e que continuará lutando pela classificação no Grupo F da competição continental.

"O jogo foi muito disputado, com o adversário jogando de forma similar à nossa proposta. Acho que o Fortaleza teria que estar em um nivel muito alto para enfrentá-los e tivemos isso hoje. O time vem crescendo, fez boa partida, com um bom primeiro tempo e um gol de jogada elaborada. Criamos situações para vencer".

Vivo na luta

Para Vojvoda, o Leão poderia ter ganho o jogo e o ponto conquistado contra um grande adversário deixa o clube vivo na luta pela classificação.

"Acredito que o time está crescendo. Manteve um comportamento similar o que mostrou contra o Corinthians. Sentimos que poderíamos ganhar, em vencer o jogo no Castelão. Logicamente o adversário tem suas possibilidades também. Acredito que o Fortaleza tem capacidade e qualidade para continuar brigando por nosso objetivo na Libertadores".

Com o resultado, o Tricolor de Aço chegou aos 4 pontos e tem duas rodadas, ambas fora de casa (contra Alianza Lima no dia 18 às 23h e Colo-Colo, no dia 25 às 19 horas), para buscar a classificação.

Arbitragem

Sempre cortez, Vojvoda preferiu não criticar a arbitragem que não marcou a penalidade em Renato Kayzer aos 30 minutos do 2º tempo.

"Quem me conhece sabe que sou respeitoso com o trabalho de arbitragem. Quando o jogo termina, a análise tem que ser do jornalista. A minha análise é tática, do jogo, e a arbitrage não posso controlar".