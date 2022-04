Fortaleza conquista 2º título em 2022 e caminha para superar as metas do ano; veja objetivos

O Fortaleza Esporte Clube conquistou o 2º título da temporada de 2022. Após ser campeão da Copa do Nordeste de modo invicto, foi a vez de vencer o Campeonato Cearense sem nenhuma derrota. Assim, supera os primeiros objetivos estabelecidos no planejamento estratégico da gestão.

A missão era de demonstrar favoritismo dentro de campo, o que exige responsabilidade. Contra o Caucaia, no domingo (24), a equipe conseguiu se impor para faturar o tetra no Estadual.

No cenário de histórias, como dito pelo presidente leonino Marcelo Paz, mais um capítulo é encerrado. Assim, a projeção deve ser no futuro, em desafios ainda maiores para o elenco.

OBJETIVOS DO FORTALEZA DE 2022

Campeonato Cearense : conquistar o título (foi campeão) .

: conquistar o título . Copa do Nordeste : avançar no mínimo às semifinais (foi campeão) .

: avançar no mínimo às semifinais . Copa do Brasil : avançar no mínimo às oitavas de final.

: avançar no mínimo às oitavas de final. Série A : conseguir posição que classifica para torneio internacional.

: conseguir posição que classifica para torneio internacional. Libertadores: avançar na fase de grupos ou conseguir a Sul-Americana (ficar em 3º no grupo).

O caminho atravessa diversas frentes, mas a regularidade precisa vir no Brasileirão, com a missão de permanência e retomada de uma vaga em um torneio internacional, como em 2021, quando se garantiu na Libertadores da América. Essa competição, por sinal, ainda pode ter um objetivo.

Nas tarefas, o Leão considera como sucesso até a 3ª colocação do Grupo F. Após duas derrotas, tem o Alianza Lima-PER, quarta (27), na Arena Castelão, como início dessa reação. Isso porque gera uma classificação para a Copa Sul-Americana, no mata-mata, caso avançar não seja possível.

Por fim, a Copa do Brasil. Tudo é fundamental, mas o torneio milionário do Brasil também tem peso, principalmente no orçamento. O propósito é as oitavas, o que renderia R$ 4,9 milhões - somando premiações em todas as etapas. Para isso, deve eliminar o Vitória-BA na 3ª fase.