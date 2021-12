Ceará e Fortaleza definem metas em competições para 2022; veja comparativo de objetivos

O futebol cearense atravessa um momento de ascensão no cenário nacional, com vagas internacionais garantidas para 2022, Clássico-Rei na Série A pelo 4º ano consecutivo, além de Ceará e Fortaleza como únicos nordestinos na elite. Assim, as gestões projetaram as metas da temporada.

O aspecto desportivo se sobressai, com necessidade de buscar resultados para manter a crescente. Nas disputas da Copa Sul-Americana e da Libertadores, por exemplo, ambos querem passar de fase.

Os objetivos estipulados servem como parâmetro para as projeções orçamentárias, com o Vovô estimando um orçamento de R$ 160 milhões, enquanto o Leão registra as cifras de R$ 141 milhões.

Em 2022, os arquirrivais irão disputar cinco competições no âmbito profissional. Apesar da diferença no torneio da Conmebol, podem se encontrar através de um Clássico-Rei em todos os cenários, com confrontos definidos para o Brasileirão de 2022, o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste.

Na Copa do Brasil, pelo regulamento, o Ceará participa desde a 1ª fase eliminatória, com o Fortaleza entrando na 3ª fase. Já nos cenários internacionais, o Leão considera positivo na Liberta até ficar na 3ª posição do grupo, o que não permite avançar de fase, mas garante vaga na Sula. Para o Vovô, a missão é superar a 1ª fase da Sul-Americana.

Confira as metas de Ceará e Fortaleza para 2022:

Objetivos do Ceará

Campeonato Cearense : conquistar o título.

: conquistar o título. Copa do Nordeste : avançar para a final.

: avançar para a final. Copa do Brasil : avançar no mínimo às quartas de final.

: avançar no mínimo às quartas de final. Série A : conseguir posição que classifica para torneio internacional.

: conseguir posição que classifica para torneio internacional. Copa Sul-Americana: avançar na fase de grupos.

Objetivos do Fortaleza