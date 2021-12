Ceará na fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2022; confira calendário de jogos e datas

O Ceará está garantido na fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2022. Após participar da competição em 2021, o Vovô conseguiu a vaga internacional pelo segundo ano consecutivo através do Brasileirão e almeja avançar pela menos da 1ª etapa.

O calendário base da próxima temporada na competição intercontinental de clubes da Conmebol foi lançado. O sorteio da fase de grupos está marcado para 23 de março, por exemplo.

A etapa de disputa prevista para o time tem projeção entre março e outubro. No próximo ano, o torneio deve ser definido antes da realização da Copa do Mundo do Catar, que acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

Na atual temporada, as equipes que participaram da fase de grupos embolsaram US$ 900 mil (cerca de R$ 5 milhões) - cada jogo em casa vale US$ 300 mil. O Vovô conseguiu a mesma quantia, com acréscimo de US$ 120 mil por obter a 2ª colocação da Chave C. A decisão de 2022 será no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Premiação da Copa Sul-Americana em 2021

Fase 1: US$ 225 mil por jogo como mandante (cerca de R$ 1,2 milhão).

Fase de grupos: US$ 300 mil por jogo como mandante (cerca de R$ 1,7 milhão).

Eliminados: US$ 120 mil (cerca de R$ 680 mil).

Oitavas de final: US$ 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões).

Quartas de final: US$ 600 mil (cerca de R$ 3,4 milhões).

Semifinal: US$ 800 mil (cerca de R$ 4,5 milhões).

Vice-Campeão: US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhão).

Campeão: US$ 4 milhões (cerca de R$ 22 milhões).

Os 44 participantes foram confirmados pela Conmebol. Pelo regulamento, os times do Brasil e da Argentina avançam direto para a fase de grupos, enquanto as equipes dos outros países participam de uma eliminatória. Os representantes brasileiros são: Atlético-GO, Ceará, Cuiabá, Internacional, São Paulo e Santos. Veja calendário:

Calendário da Copa Sul-Americana de 2022

PRÉ-LIBERTADORES

- Eliminatória 1: semanas 09/3 e 16/3.

FASE DE GRUPOS

- 1º Rodada: 6 de abril

- 2º Rodada: 13 de abril

- 3º Rodada: 27 de abril.

- 4º Rodada: 4 de maio.

- 5º Rodada: 18 de maio.

- 6º Rodada: 25 de maio.

OITAVAS DE FINAL

- Ida: 29 de junho.

- Volta: 6 de julho.

QUARTAS DE FINAL

- Ida: 3 de agosto.

- Volta: 10 de agosto.

SEMIFINAIS

- Ida: 31 de agosto.

- Volta: 7 de setembro.

FINAL

- Decisão: 1º de outubro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.