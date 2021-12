Copa Sul-Americana define os 44 times que vão participar da edição 2022; veja lista por país

A Conmebol conheceu os 44 clubes que irão disputar a Copa Sul-Americana na temporada de 2022. O futebol cearense será representado pelo Ceará Sporting Club, que se garantiu na competição internacional pelo 2º ano consecutivo.

A última definição do torneio foi a classificação do Junior Barranquilla (COL). O sorteio das etapas preliminares - que não tem o Vovô participando - é no dia 20 de dezembro. O time alvinegro está na fase de grupos e aguarda adversários.

O principal chaveamento será apenas no dia 23 de março, quando o Vovô descobre os times que irá encarar no grupo. Pelo regulamento, times brasileiros e argentinos entram diretamente na fase de grupos - são quatro em cada chavem, e apenas o melhor de cada grupo avança para as oitavas. As equipes dos demais países jogam uma fase eliminatória preliminar..

Veja times que vão participar da Sul-Americana 2022

Brasil

Fase de grupos:

Atlético-GO

Ceará

Cuiabá

Internacional

São Paulo

Santos

Argentina

Fase de grupos:

Banfield

Defensa Y Justicia

Independiente

Lanús

Racing

Unión

Bolívia

Fase preliminar:

Oriente Petrolero

Royal Pari

Jorge Wilstermann

Guabirá

Colômbia

Fase preliminar:

Junior Barranquilla

América de Cali

La Equidad

Independiente Medellín

Chile

Fase preliminar:

Unión La Calera

Unión Española

Antofagasta

Ñublense

Equador

Fase preliminar:

9 de Octubre

Liga de Quito

Delfín

Mushuc Runa

Paraguai

Fase preliminar:

Nacional

Guaireña

Sol de América

General Caballero

Peru

Fase preliminar:

Melgar

Cienciano

Sport Boys

Ayacucho

Uruguai

Fase preliminar:

Cerro Largo

Liverpool

Montevideo Wanderers

River Plate

Venezuela

Fase preliminar:

Deportivo La Guaira

Estudiantes de Mérida

Metropolitanos

Hermanos Colmenarez