Ceará inicia obras no gramado do Vovozão e vai melhorar estrutura para elenco; veja reformas

A diretoria do Ceará trabalha em busca de melhorias para tornar o clube mais competitivo na temporada de 2022. O Diário do Nordeste apurou que obras e reformas foram iniciadas no CT de Porangabuçu nesta quinta-feira (16) para oferecer melhores condições ao elenco na reapresentação do grupo, marcada para o dia 8 de janeiro.

O primeiro ponto, tratado como mais importante, é a revitalização do gramado de treinamento. O espaço de atividade do time principal tem o mesmo bloco de grama há 15 anos e será completamente reformado, em diretriz que já estava no planejamento estratégico do clube e tem coordenação de Afonso Lobo, diretor de patrimônio alvinegro.

O objetivo é ampliar os “setores verdes” disponíveis ao plantel. As obras terão início nesta quinta-feira (16). Posteriormente, a gestão planeja reinstalar a grama Bermuda Celebration - a mesma adotada na Arena Castelão - no equiapamento esportivo.

No âmbito administrativo, o Vovô busca alterações no Departamento de Mercado, com foco em expandir a busca e o perfil dos reforços, além da incorporação do Departamento de Registros ao futebol - antes direcionado ao setor jurídico. A orientação é tornar os processos mais integrados.

Gramado de Porangabuçu

A qualidade da grama do CT de Porangabuçu é o grande foco dos trabalhos estruturais do Ceará no momento. O clube contratou uma empresa especializada no serviço, recebeu maquinário na quarta (15) e projeta as etapas de melhoria através de processos como aeração e descompactação.

Internamente, o clube dividiu a obra em duas etapas. A fase 1 envolve cuidado específico no gramado do entorno do espaço de treino, equiparando a qualidade e ampliando o “setor verde” em 10.000 m². Já na fase 2, prevista para começar em 23 de janeiro, as atenções são para o gramado principal.

Legenda: A reforma no CT de Porangabuçu tinha custo estimado em R$ 1,5 milhão ao Ceará Foto: arquivo / Diário do Nordeste

Assim, a gestão almeja apresentar um espaço de grama disponível para treino de cerca de 25.000 m². A expectativa é atender 100% a comissão técnica e o elenco durante a disputa do Brasileirão 2022.

Vale ressaltar que a iniciativa é do clube, em projeto desenvolvido em 2020. A obra teria custo total de R$ 1,5 milhão na época, mas esse valor ainda será reajustado na projeção do orçamento.

Pontos de reforma em Porangabuçu para 2022: