Ceará está próximo de concluir obra para estádio Vovozão receber jogos da Série A; saiba detalhes

O Ceará Sporting Club está próximo de concluir uma das metas estruturais para a temporada de 2021: transformar o estádio Carlos de Alencar Pinto, o Vovozão, em palco de jogos oficiais na Série A. O Diário do Nordeste apurou que as obras estão no último estágio, com término até 30 de setembro.

A etapa seguinte para tornar o equipamento apto é a entrega da documentação e fiscalização do Corpo de Bombeiros. Os trâmites são acelerados pela gestão para funcionar ainda no ano vigente.

A gestão também realizou investimento na qualidade do gramado do equipamento, com a compra de cinco tratores para a manutenção. Cada item possui uma especificidade de corte, de adubação e de manejo da areia na grama para ampliar a qualidade do palco dos treinos e jogos.

Legenda: O elenco profissional do Ceará utiliza o CT de Porangabuçu como preparação dos jogos Foto: divulgação / Ceará

“O crescimento estrutural é sempre uma pauta comentada pelo presidente (Robinson de Castro). A grande dificuldade é passar por uma reforma com o clube em movimento, porque temos que dividir a necessidade de uso do espaço com a de modernizar”, explicou Afonso Lobo, diretor de patrimônio.

A estreia do Vovozão em partidas oficiais foi durante um amistoso com o Ferroviário em 1950. A reforma é um passo importante no legado concedido pela diretoria atual e chega como consolidação do equilíbrio financeiro, uma vez que o movimento ocorreu mesmo com a pandemia de Covid-19.

Obras da reforma do estádio Vovozão:

Reforma do vestiário dos visitantes

Elaboração da sala de doping

Elaboração das salas de arbitragem masculina, feminina e de gandulas

Reforma na sala de apoio da imprensa

Expansão da garagem para receber os ônibus do futebol e do futsal, além da loja móvel

Área verde em Porangabuçu

Em fevereiro de 2021, o Diário do Nordeste noticiou com exclusividade o projeto milionário do Ceará para uma reforma no CT de Porangabuçu, com duração de até cinco meses de obra. O objetivo é unificar as áreas verdes, incluindo os gramados, e deixar o espaço voltado para o profissional.

Legenda: A reforma no CT de Porangabuçu vai custar R$ 1,5 milhão aos cofres do Ceará Foto: arquivo / Diário do Nordeste

Apesar da definição da reforma e da cotação de valores, a obra ainda não foi iniciada. O adiamento foi motivado pelo alto investimento necessário na época e o avanço da pandemia de Covid-19.

“A gente não iniciou ainda porque a temporada se juntou, não teve pausa, e como é algo que precisa de um recurso considerável, tentamos entender como seria (o cenário atual)”, afirmou Afonso.

A reforma está nos planos e será executada em breve. Quando tiver início, em data a ser definida, o profissional deve realizar uma parte das atividades na Cidade Vozão, em Itaitinga, a sede da base.