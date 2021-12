Robinson de Castro é reeleito presidente do Ceará; novo triênio é até 2024

Robinson de Castro foi reeleito presidente do Ceará Sporting Club para o triênio 2022-2024. A oficialização ocorreu em votação nesta quarta-feira (15), no CT de Porangabuçu, com 225 votos contra 17 da chapa de oposição. À frente da Diretoria Executiva, o mandatário terá Humberto Aragão como 1º vice-presidente e Carlos Moraes como 2º vice-presidente.

O processo eleitoral tinha ocorrido no dia 16 de novembro com vitória de Robinson, mas decisão foi revogada na Justiça, sendo posteriormente anulada. Assim, em nova data, maioria do Conselho Deliberativo optou mais uma vez pela extensão do mandato do dirigente alvinegro, que tem mais de uma década de serviços prestados ao clube como colaborador das gestões.

Entre 2008 e 2009, foi 2º vice-presidente do clube. De 2010 a 2015, ao lado de Evandro Leitão, foi 1º vice-presidente, assumindo funções também, em 2011, de diretor de futebol. Já no fim de 2015, foi eleito presidente pela primeira vez. No âmbito profissional, a passagem é marcada pela consolidação do time na Série A e diversos títulos locais e regionais.

Na gestão de Robinson, o Vovô foi campeão cearenses em 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018. Na Copa do Nordeste, venceu de forma invicta (2015 e 2020). Além de somar os acessos à Série A em 2009 e 2017. Na gestão, o Vovô ainda obteve a melhor campanha do clube na história dos pontos corridos do Brasileirão e garantiu uma vaga na Sul-Americana por dois anos seguidos.

Vale ressaltar que os feitos se expandem para as categorias de base (eleita a melhor do Nordeste) e em aspectos administrativos. O time é um case de sucesso na administração financeira e o único clube brasileiro certificado pelo GPTW (Great Place To Work), como uma das melhores empresas para trabalhar.