Robinson de Castro é reeleito presidente do Ceará; clube aguarda parecer judicial para confirmar

O presidente Robinson de Castro seguirá no comando da Diretoria Executiva do Ceará Sporting Club. Nesta terça-feira (16), a chapa “Fechado com o Vozão”, composta pelo presidente Robinson de Castro e os vice-presidentes Humberto Aragão e Carlos Moraes, foi reeleita para mais um triênio (2022-2024).

A chapa de Robinson de Castro e Humberto Aragão e Carlos Moraes obteve 215 votos contra 10 e derrotou a chapa de oposição “Priorizando o nosso amor, futebol” encabeçada por Paulo Roberto Vasconcelos e Geovanni Correia Pessoa e Francisco Rogerio Filho. Vale pontuar que apenas conselheiros adimplentes tiveram direito ao voto.

O clube, por sua vez, aguarda o parecer judicial para decretar vitória do atual presidente alvinegro. Nesta terça-feira (16), antes do início da eleição, a juíza Mirian Porto Mota Randal Pompeu, da 27ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, suspendeu, em caráter liminar, o pleito eleitoral. A chapa de oposição alega que a atual diretoria executiva do Ceará não poderia se candidatar à presidência, tendo em vista que se reelegeu em 2018.

Propostas

Para o novo mandanto à frente do Ceará Sporting Club, Robinson de Castro tem com prioridade melhorias estruturais em Carlos de Alencar Pinto (CAP) e na Cidade Vozão (implementação de grama sintética). Além disso, o mandatário alvinegro pretende colocar o Vovô no Top-10 do Ranking da CBF.

No âmbito da gestão, Robinson e sua diretoria executiva planeja continuar consolidando o clube como grande força na elite nacional, além de manter as boas práticas de gestão, equilíbrio financeiro e de desenvolvimento do capital humano do clube.

Trajetória de Robinson de Castro

Presidente do Ceará desde 2015, Robinson de Castro esteve presente nas maiores conquistas do clube na última década. Sob a gestão do "RC", o Alvinegro de Porangabuçu retornou à Série A do Campeonato Brasileiro (em 2017) e está se encaminhando para o 5° ano consecutivo (recorde na história do clube e do futebol cearense).

Além disso, no âmbito local e regional, o Ceará conquistou o bicampeonato do Campeonato Cearense e o bicampeonato invicto da Copa do Nordeste (chegando em três finais). No âmbito nacional e internacional, encerrou a Série A de 2020 na 11ª colocação, com 52 pontos, obtendo a melhor campanha do clube na história da competição nacional, assegurando vaga na Copa Sul-Americana de 2021, voltando a disputar uma competição internacional após 10 anos.

O presidente investiu ainda nas categorias de base, conquistando títulos expressivos como o do Campeonato Brasileiro de Aspirantes em 2020. Este ano, conquistou o vice-campeonato. Promoveu melhorias na sede, em Porangabuçu, e na Cidade Vozão, em Itaitinga.