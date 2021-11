Justiça defere pedido e suspende eleição executiva do Ceará; clube não foi notificado

A juíza Mirian Porto Mota Randal Pompeu, da 27ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, suspendeu, em caráter liminar, o pleito eleitoral que definiria, nesta terça-feira (16), a escolha dos novos membros da Diretoria Executiva do Ceará Sporting Club.

Procurado pelo Diário do Nordeste, no entanto, o Ceará Sporting Club garantiu que o "clube não foi notificado" e que a "eleição está ocorrendo normalmente".

O pedido foi feito por Paulo Roberto Cavalcante de Vasconcelos, Geovanni Correia Pessoa e Francisco Rogério Facundo Filho, da chapa de oposição "Priorizando o nosso amor, futebol", candidatos à presidência do Ceará. Os requerentes alegam que "a atual composição da diretoria executiva [...] composta pelas pessoas de Robinson de Castro e Silva, Raimundo Pinheiro e Carlos Henrique de Moraes, respectivamente presidente, 1° vice-presidente e 2° vice-presidente, fora eleita no ano de 2015, para o biênio 2016-2017 e no ano de 2018, para o triênio 2018-2021."

Desta forma, segundo a oposição, a chapa "Fechado com o Vozão", composta pela atual diretoria executiva do Ceará, não poderia se candidatar a mais uma reeleição. "O requerido promovera, em assembleia realizada em 23/11/2015, a alteração de seu estatuo social para "adequação" à Lei n° 13.155/2015, com o registro da ata deliberatória respectiva em serventia extrajudicial; que tal alteração limitou o "número de reeleições" e teve "seus efeitos aplicados na eleição que ocorreu em 2015".

Paulo Roberto Cavalcante e Geovanni Correia Pessoa e Francisco Rogério Facundo Filho alegam que a "atual diretoria executiva exerceu "dois mandatos subsequentes", com uma única reeleição, restando, em seu entender, "inelegíveis para um próimo mandato subsequente, uma vez que já foram reeleitos uma vez."

Com a denúncia realizada, Mirian Porto Mota Randal Pompeu, Juíza de Direito, suspendeu a eleição marcada para esta terça-feira (16). Em caso de descumprimento da ordem judicial, será aplicado uma multa no valor de R$ 2 mil por dia de descumprimento, limitado a R$ 30 mil.

Eleição no Ceará Sporting Club

Nesta terça-feira (16), o Ceará Sporting Club define seu futuro político para o próximo triênio (2022-2024). A atual diretoria executiva, composta pelo presidente Robinson de Castro e os vices-presidentes Humberto Aragão e Carlos Moraes, concorre pela chapa "Fechado com o Vozão". A oposição "Priorizando o nosso amor, futebol", por sua vez, é encabeçada por Paulo Roberto Vasconcelos (candidato à presidência) e Geovanni Correia Pessoa e Francisco Rogério Filho (candidatos à vice-presidência).

Apenas conselheiros adimplentes tiveram direito a voto.