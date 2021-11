Com duas chapas inscritas, eleição para presidente do Ceará ocorre nesta terça-feira

Na véspera do Clássico-Rei, o Ceará tem um dia importante e agitado nos bastidores. Acontecerá na noite desta terça-feira (16), no Ginásio Vozão, em Porangabuçu, a eleição do clube definirá quem será o presidente do Alvinegro durante o próximo triênio (até 2024), e duas chapas estão na disputa.

A chapa ‘Fechado com o Vozão’, de situação, é composta pelo atual presidente, Robinson de Castro, e tem Humberto Aragão como 1º vice-presidente e Carlos Moraes como o 2º vice-presidente.

A chapa de oposição, denominada ‘Priorizando o nosso amor, futebol’, tem Paulo Roberto Vasconcelos como candidato a presidente juntamente de Geovanni Correia Pessoa, como 1º vice-presidente, e Francisco Rogério Filho, como 2º vice-presidente.

A votação

Somente conselheiros adimplentes podem participar da votação, que terá a primeira convocação às 18h30min, em Assembleia Geral do Conselho Deliberativo. Se o quórum não contar com maioria absoluta de conselheiros, uma nova convocação será realizada às 19 horas.

Conselheiros não regularizados terão a oportunidade de equacionar inadimplência no mesmo espaço. Somente terão acesso à quadra, onde estarão as urnas de votação, conselheiros aptos a voto.

A Comissão Eleitoral Permanente, que deliberou, com base do Estatuto do Clube, sobre pedidos de registro, pareceres das chapas e informes para as eleições, foi composta por Odesio Aguiar de Castro, Hildebrando Batista Malveira, Joathan de Castro Machado, José Gonçalves Feitosa, Jamilson de Morais Veras, Eduardo Humberto Garcia Ellery e Guilherme Magalhães Furtado.