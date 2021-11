Clássico-Rei desta quarta-feira será o último em 2021; veja como está o retrospecto neste ano

A maior rivalidade do futebol cearense estará novamente em campo nesta quarta-feira (17). Fortaleza e Ceará se enfrentarão às 20 horas, na Arena Castelão, naquele que será o último Clássico-Rei de 2021. Até agora, o histórico de confrontos neste ano aponta equilíbrio, mas com vantagem do Tricolor.

Em seis jogos, foram três empates, duas vitórias do Fortaleza e um triunfo do Ceará. O Leão do Pici se deu bem diante do maior rival em dois momentos cruciais: no Campeonato Cearense, conquistando o tricampeonato, e na Copa do Brasil, garantindo a classificação para as oitavas de final da competição.

Porém, no último confronto, válido pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro foi quem levou a melhor e venceu por 3 a 1, de virada. Esta partida também será válida pela Primeira Divisão, agora pela 33ª rodada.

Este será o primeiro Clássico-Rei após o retorno das torcidas aos estádios. Como o mando de campo é do Fortaleza, os tricolores serão maioria nas arquibancadas. Entretanto, haverá também presença de torcida visitante e os alvinegros poderão ir ao Castelão.

VEJA HISTÓRICO DO CLÁSSICO-REI EM 2021

Ceará 0 x 0 Fortaleza - Copa do Nordeste

Ceará 0 x 2 Fortaleza - Campeonato Cearense

Fortaleza 0 x 0 Ceará - Campeonato Cearense

Fortaleza 1 x 1 Ceará - Copa do Brasil

Ceará 0 x 3 Fortaleza - Copa do Brasil

Ceará 3 x 1 Fortaleza - Série A