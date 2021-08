Ceará vira contra o Fortaleza e vence primeiro Clássico-Rei da Série A 2021

O Ceará deu a volta por cima e venceu o primeiro Clássico-Rei contra o Fortaleza na temporada de 2021. E a vitória veio justamente no campeonato mais importante para as equipes, a Série A. Com gols de Kelvin, Cléber e Rick, o time alvinegro superou o Tricolor de virada por 3 a 1. O tento leonino foi marcado por Tinga, logo no início do jogo.

Com a vitória, o Ceará chegou aos 22 pontos e permaneceu na 7ª posição, embora bem mais próximo do G-6. Já o Fortaleza ficou na 3ª posição, com 27 pontos conquistados.

O jogo

O primeiro Clássico-Rei da Série A 2021 pode ser descrito como um jogo de dois tempos completamente diferentes. No primeiro, Guto Ferreira tentou uma formação diferente para o Ceará, colocando Kelvin, Marlon e William Oliveira como volantes e Fernando Sobral na lateral direita. Vina também foi escalado como falso 9, mas o esquema não funcionou.

Legenda: Ceará e Fortaleza se enfrentam pela sexta vez em 2021 Foto: Kid Junior

Na sua formação habitual, o Fortaleza dominou completamente o jogo no início do primeiro tempo e logo chegou ao primeiro gol. Aos 10 minutos, após escanteio, Matheus Jussa desviou de cabeça, Richard salvou, mas Tinga pegou o rebote e abriu o placar: 1 a 0.

O Ceará seguiu sem conseguir encaixar ataques, mas em jogada isolada de Lima, aos 36 minutos, o time alvinegro encontrou o seu gol. Kelvin apareceu livre na pequena área, após Felipe Alves não conseguir conter cruzamento rasteiro, e mandou para as redes: 1 a 1.

Leia Mais Jogada Ceará mantém sequência invicta contra Fortaleza na Série A

Guto muda o Vozão

No segundo tempo, Guto Ferreira resolveu corrigir o time, colocando Cléber no lugar do volante Kelvin. Em seguida, Buiú foi para direita, e Sobral jogou na sua posição original, volante. Resultado foi um Ceará que passou a se impor no campo de ataque e dominando a posse de bola.

Aos 35 minutos, após jogada confusa na área, Cléber conseguiu ganhar de Wellington Paulista e mandar para as redes. O gol causou grande polêmica, pois teve de ser analisado no VAR. A arbitragem não viu impedimento, nem falta do atacante alvinegro.

Com a vantagem no placar, o Ceará explorou os contra-ataques. Em um deles, Rick conseguiu se impor frente à marcação e bateu na saída de Felipe Alves. A bola entrou de mansinho e deu placar final à partida: 3 a 1.

Próximos confrontos

O Ceará enfrenta na próxima rodada o Atlético/GO, dia 8, às 18h15, no Castelão. O Fortaleza pega o Palmeiras, fora de casa, dia 7, às 21h.