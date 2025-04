Ceará perde para Vitória pelo Campeonato Brasileiro Série B sub-20

O Ceará perdeu por 3 a 1 para o Vitória em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B Sub-20 do Grupo A, às 15h, no campo Bebeto Gama no miniestádio do CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador. Lucas Lohan, duas vezes, e Rodrigo Dias marcaram os gols rubro-negros. Zé Neto descontou para o Vovô.

O Alvinegro, que vinha de empate com o Botafogo/SP em 1 a 1, buscava voltar a vencer no campeonato. Porém, em partida fora de casa, o Alvinegro foi superado pelo time baiano.

O Ceará foi incapaz de conter os ataques leoninos durante a partida. Já aos 8 minutos de jogo, Lucas Lohan marcou o primeiro dos seus dois gols na partida. O Ceará empatou aos 47 ainda no 1º tempo, com Zé Neto, capitão da equipe. Na segunda etapa, o Vitória fez mais dois gols em um intervalo de 3 minutos: Lucas Lohan voltou a marcar aos 13 minutos, e Rodrigo Dias aos 16 minutos da segunda etapa.

Com a derrota, o Alvinegro de Porangabuçu continua com cinco pontos e agora ocupa a 6ª colocação da segunda divisão da competição nacional. O próximo compromisso do Ceará pela competição será contra o Sampaio Corrêa na próxima quarta-feira (23), às 15h, no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza, em confronto válido pela quinta rodada da Série B Sub-20.

O Vovô tem mais três confronto pela fase de grupos - Sampaio Corrêa em casa, CRB fora e Vila Nova de novo como mandante - e precisa se recuperar no torneio, caso queira se classificar. Vale ressaltar, apenas os 4 melhores classificados avançam à fase de quartas de finais.

* Sob supervisão de Vladimir Marques