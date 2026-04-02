Ciel acerta retorno ao Ferroviário para disputa da Série D

O Ferroviário anunciou um reforço que promete mexer com a torcida coral: o retorno do experiente atacante Ciel, de 44 anos, para a sequência da temporada.

Ídolo histórico do Tubarão da Barra, Ciel volta ao clube onde construiu uma trajetória marcante, com gols decisivos e participação em momentos importantes da equipe. O atacante chega para reforçar o elenco na disputa do Campeonato Brasileiro Série D, com contrato válido até o fim da competição.

A contratação aposta não apenas na qualidade técnica do jogador, mas principalmente na sua experiência e liderança dentro e fora de campo. Com forte identificação com o Ferroviário, Ciel é visto como uma peça importante para fortalecer o grupo na busca pelos objetivos na temporada.