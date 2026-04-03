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Guia da Série C 2026: formato, novidades e os principais concorrentes do Floresta

Verdão da Vila Manoel Sátiro é o único cearense dentre os 20 clubes e tenta conquistar acesso após seis anos consecutivos de disputa e depois de ter batido na trave em 2025

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Legenda: O Floresta é o representante cearense na Série C do Brasileiro
Foto: Lenílson Santos / Floresta

A disputa da terceira divisão do futebol brasileiro terá início neste final de semana e vai se estender até outubro. Com uma pequena alteração no formato, a Série C ainda contará com 20 times em 2026 e há um cearense entre eles: o Floresta.

O Lobo da Vila Manoel Sátiro vai para a 6ª participação consecutiva no certame nacional e nesta edição entra com um status um pouco diferente das edições anteriores, já que vem de um 2025 em que bateu na trave para lograr o acesso à Série B. Um gol separou o Verdão de um acesso inédito à Segundona no ano passado.

Com representantes das cinco regiões do país, sendo o Nordeste e o Sul os recordistas de times nesta edição, a Série C vai reunir times de camisa como Santa Cruz, Guarani e Figueirense; um clube que não disputava a terceira divisão nacional há 23 anos, que é o Inter de Limeira, e um estreante: o Barra-SC.

Legenda: O Verdão é o único representante cearense na Série C do Campeonato Brasileiro
Foto: Lenílson Santos / Floresta

Mais classificados, menos rebaixados

A terceirona é a competição com o maior zona de classificação dentre todas as quatro divisões nacionais. Nada de G-4 ou G-6. Na Série C a primeira batalha é pelo G-8, o que significa que 40% das equipes participantes seguem para a segunda fase.

A primeira etapa, portanto, é disputada em grupo único com todos os times jogando entre si apenas em turno de ida, o que gera uma tabela com 19 partidas para cada clube. Os oito melhores seguem para a segunda fase, que conta com dois quadrangulares.

No Grupo B vão ficar os times que terminarem em 1º, 4º, 5º e 8º, enquanto no Grupo C ficarão os classificados em 2º, 3º, 6º e 7º. Os jogos serão de ida e volta, perfazendo seis partidas para cada clube. Líder e vice-líder de cada chave sobem para a Série B de 2027. E os dois líderes disputam a final em duas partidas, valendo o título da Série C.

A novidade está na disputa da parte de baixo da tabela. Não serão mais quatro rebaixados, mas apenas dois. A diminuição faz parte de uma mudança que a CBF pretende fazer no número de participantes da Terceirona para os próximos anos. A ideia é estabilizar 28 competidores no prazo de dois anos. Para isso, subirão seis times da Série D a partir deste ano e em 2027 serão novamente apenas dois rebaixados. A partir de 2028 cairão seis clubes e seis vão ascender em todas as temporadas.

O Floresta flertou com o rebaixamento em três temporadas antes de ficar próximo do acesso ano passado. Com muitas mudanças em relação ao time que fez uma boa campanha em 2025, o Verdão ainda é uma incógnita para 2026 e ter menos vagas de descenso é um ponto de segurança.

Floresta com reforços e permanências

Depois de ser eliminado na semifinal do Campeonato Cearense, o Floresta, que já tinha trocado praticamente todo o elenco, foi ao mercado e trouxe mais reforços. Foram nove peças contratadas: o goleiro Dheimison, os defensores Islan  e Caíque, os meio-campistas Buga, Jhony Douglas e Garraty, além dos atacantes Matheus Martins e Jeam.

Leston Júnior em ação pelo Floresta
Legenda: O técnico Leston Júnior seguiu no Floresta para a temporada de 2026
Foto: Kely Pereira / Floresta

A manutenção do técnico Leston Júnior, no entanto, foi o principal ponto. Responsável por quase levar o Lobo à Série B ano passado, ele completou mais de 100 partidas à frente da equipe da Vila Manoel Sátiro e já mostrou trabalho tanto brigando por acesso quanto para evitar rebaixamento, como fez em 2022, na primeira passagem pela equipe.

Com o início da Série C do Campeonato Brasileiro se aproximando, o técnico Leston Júnior fez um balanço da preparação do Floresta após o desempenho da equipe na atual temporada. O clube chegou à semifinal do Campeonato Cearense e, com ajustes no elenco, busca manter a evolução para a disputa nacional.

“A expectativa é mais elevada em relação à temporada passada. O Floresta fez um bom campeonato estadual, chegando à semifinal da competição, e, após o estadual, fizemos contratações pontuais e elevamos o nível do elenco. Isso faz com que a gente tenha a expectativa de disputar uma Série C em bom nível, sendo uma equipe equilibrada, organizada e que possa, gradativamente, buscar seus objetivos dentro da competição”, destacou o treinador.

No Estadual, a proposta de jogo do Floresta era mais defensiva, baseada no contra-ataque, porém com mais peças à disposição, Leston pode tentar uma ideia de jogo mais arrojada para a Série C.

Concorrentes do Verdão

Os times mais tradicionais da Série C, que podem se utilizar do fator “camisa” para brigar pelo acesso são Figueirense, Guarani e Paysandu e Santa Cruz. Apesar disso, com exceção do Papão, o 2026 desses clubes não tem sido tão animador. O Alviceleste foi campeão paraense, porém o time coral caiu nas semifinais do Pernambucano, o Bugre na primeira fase do Paulista e o Figueira foi rebaixado para a segunda divisão de Santa Catarina.

Legenda: O Santa Cruz é um dos clubes mais tradicionais nesta Série C
Foto: Divulgação / @SantaCruzFC

Querem bate e volta, além do Paysandu, as equipes da Ferroviária-SP, do Amazonas e do Volta Redonda-RJ. A passagem recente pela Série B dá um pouco de lastro para os três clubes. Além disso, tratam-se de dois campeões da divisão, no caso do Voltaço e da Onça Pintada, e de um vice-campeão.

Costumam brigar por classificação para a fase que define acesso clubes como Brusque-SC, Caxias-RS, Confiança-SE, Ypiranga-RS, Botafogo-PB e Ituano.

E se a briga for na parte de baixo da tabela, os que acabaram de subir são concorrentes diretos, por isso é bom o Verdão tentar se manter à frente de Barra-SC, Maranhão e Inter de Limeira.

Times por Região

Nordeste - Maranhão, Botafogo-PB, Floresta, Confiança-SE, Santa Cruz, Itabaiana

Norte - Amazonas, Paysandu

Sudeste - Guarani, Ferroviária, Inter de Limeira, Ituano, Volta Redonda

Sul - Brusque, Caxias, Maringá, Barra-SC, Ypiranga-RS, Figueirense

Centro Oeste - Anápolis

Jogos da 1ª rodada

04/04/2026

17h
Maranhão x Guarani, Castelão – Sao Luis – MA

18h
Brusque x Caxias, Augusto Bauer – Brusque – SC

19h30
Maringá x Ferroviária, Willie Davids – Maringa – PR

19h30
Botafogo PB x Barra/SC, Almeidão – Joao Pessoa – PB

05/04

17h
Inter de Limeira x Floresta, Major Levy Sobrinho – Limeira – SP

17h
Ituano x Anápolis, Novelli Junior – Itu – SP

19h
Confiança x Amazonas, Batistão – Aracaju – SE

19h
Volta Redonda x Paysandu, Raulino de Oliveira – Volta Redonda – RJ

06/04

20h
Ypiranga x Figueirense, Colosso da Lagoa – Erechim – RS

20h
Santa Cruz x Itabaiana, Arena Pernambuco – São Lourenço da Mata – PE

 

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