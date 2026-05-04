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Fortaleza tem maior público da Série B de 2026 na goleada sobre o Goiás

Mais de 18 mil tricolores foram ao Castelão para acompanhar a vitória de virada sobre o Esmeraldino

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 16:03)
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Legenda: Tricolor tem média de público de mais de 10 mil torcedores
Foto: KID JUNIOR / SVM

A goleada do Fortaleza sobre o Goiás, por 4 a 1, no último sábado, contou com o maior público da Série B do Brasileiro em 2026. A arquibancada do Castelão recebeu 18.965 torcedores, número bem acima da média geral da competição, que fica em pouco mais de 4 mil torcedores.

Os mais de 18 mil tricolores presentes também fizeram com que a partida fosse a segunda de maior público nos jogos do Fortaleza nesta temporada, ficando atrás apenas do primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, em que o Tricolor foi o mandante, com a marca de 20.347 torcedores.

A média do público do Leão na Série B até aqui, com quatro jogos como mandante, é de 10.306. Antes da partida contra o Goiás, o número ficava um pouco acima dos 7 mil. A presença maior na arquibancada foi fruto da boa sequência do Fortaleza, que vive uma invencibilidade de sete jogos e ainda não foi derrotado por ninguém como mandante em 2026.

Líder da Série B, com 14 pontos, o Tricolor busca uma reconexão com a torcida, que ficou mais afastada desde o rebaixamento da Série A, no ano passado, e que vinha contestando bastante o desempenho do clube nos jogos, sob o comando do técnico Thiago Carpini.

Leão no Top-10

Outros dois jogos do Fortaleza estão entre os maiores públicos da Série B. O empate sem gol com o Cuiabá, na 2ª rodada, e a vitória sobre o Criciúma por 3 a 2, na 5ª rodada, são o 9º e 10º maior do ranking do certame, com 7.679 e 7.604, respectivamente.

O futebol cearense tem outros três jogos entre o Top-10, como mandante. O duelo entre Ceará e Náutico, pela 3ª rodada, é o 3º maior, com 14.032 presentes. Vovô contra Vila Nova, na 6ª rodada, teve 10.599 e foi o 6º maior. Já Ceará x São Bernardo, na estreia, é 8º público da Série B, com 8.680.

 
Fortaleza Série B torcida

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