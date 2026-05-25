Dia da Toalha: veja 10 dicas de filmes e séries para aproveitar a data

O Dia da Toalha, também chamado de Dia do Orgulho Nerd, é comemorado a cada 25 de maio em alusão à estreia do primeiro Star Wars e em memória a Douglas Adams, autor da série “O Guia do Mochileiro das Galáxias”.

Neste dia, fãs de todo o mundo se reúnem para festejar elementos da cultura nerd e geek, como filmes, séries, histórias em quadrinhos e livros de ação, ficção-científica, aventura.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste preparou uma lista especial com dez produções para enaltecer o nerd que habita em você.

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1. O Guia do Mochileiro das Galáxias (2005)

A obra de Douglas Adams, que deu origem ao Dia da Toalha, ganhou adaptação cinematográfica em 2005 estrelada por Martin Freeman.

No filme, Arthur Dent descobre que seu melhor amigo é um extraterrestre e que a Terra está prestes a ser destruída. A partir disso, ele embarca em uma jornada espacial munido de sua toalha e seguindo as regras do Guia do Mochileiro das Galáxias.

Onde assistir: YouTube

2. Scott Pilgrim Contra o Mundo (2010)

Nessa aventura dirigida por Edgar Wright e adaptada dos quadrinhos de Bryan Lee O'Malley, o personagem título vivido por Michael Cera precisa enfrentar os sete ex-namorados de Ramona Flowers (Mary Elizabeth Winstead) se quiser conquistá-la.

O filme é famoso por mesclar cenas de ação inspiradas nos vídeogames com o humor irônico e rápido do diretor. Também no elenco está Aubrey Plaza, Kieran Culkin, Chris Evans e Brie Larson.

Onde assistir: Prime Video a partir de R$ 9,90

3. 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968)

Há mais de 50 anos, Stanley Kubrick impressionava o mundo com a adaptação para as telonas de "2001: Uma Odisseia no Espaço", de Arthur C. Clarke.

No filme, astronautas norte-americanos embarcam com destino a uma lua de júpiter. Porém, tudo parece sair do controle quando o supercomputador HAL 9000 enlouquece e ameaça pôr em risco a missão dos protagonistas.

Onde assistir: HBO Max

4. Jurassic Park: O Parque dos Dinosauros (1993)

A trama acompanha um bilionário que cria um parque temático com dinossauros clonados a partir de DNA fossilizado. Para atestar a segurança do local e acalmar investidores após um acidente, ele convida um grupo de especialistas vividos por Sam Neil, Laura Dern e Jeff Goldblum.

Porém, um funcionário sabota os sistemas para roubar embriões, libertando os predadores e iniciando uma caçada mortal .

Onde assistir: HBO Max, Globoplay e Netlfix

5. Blade Runner - O Caçador de Androides (1982)

No século XXI, uma corporação desenvolve clones humanos para serem usados como escravos em colônias fora da Terra, identificados como replicantes. Em 2019, um ex-policial, vivido por Harrison Ford, é acionado para caçar um grupo fugitivo vivendo disfarçado em Los Angeles.

Onde assistir: Prime Video

6. Interestelar (2014)

Dirigido por Christopher Nolan, "Interestelar" mostra a humanidade lutando para sobreviver após uma praga diminuir os recursos naturais da Terra. Em meio a isso, um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas com condições suficiente para garantir a continuação da espécie.

Cooper, interpretado por Mathew McConaughey, é chamado para liderar o grupo e aceita a missão sabendo que pode nunca mais ver os filhos.

Onde assistir: HBO Max

7. Star Wars (filmes e séries)

A icônica saga espacial criada por George Lucas em 1977 é um dos símbolos por trás do Dia do Orgulho Nerd, comemorado nesta segunda-feira (25). Hoje, a série se expandiu para além do cinema e contém produções na televisão, quadrinhos e livros.

De recomendações, destaca-se o primeiro filme da franquia, lançado originalmente apenas como "Star Wars", mas conhecido atualmente como "Episódio IV - Uma Nova Esperança".

Na história, o fazendeiro Luke Skywalker (Mark Hamill) descobre possuir a Força, o poder dos antigos Cavaleiros Jedi, capaz de ajudá-lo na luta contra o terrível Império Galático e a Estrela da Morte, uma arma capaz de destruir um planeta inteiro.

Recentemente, a saga ganhou mais uma adição às telonas com "O Mandaloriano e Grogu", atualmente em cartaz nos cinemas.

Onde assistir: Disney+

8. Trilogia Senhor dos Anéis (2001 - 2003)

No início dos anos 2000, o cinema recebeu a adaptação em três partes de "O Senhor dos Anéis" o clássico de fantasia escrito por J. R. R. Tolkien. A história se passa na fictícia Terra-Média, um lugar ameaçado pelo retorno do sombrio Lorde Sauron que está em busca do seu anel do poder.

Para salvar o mundo da destruição, o pequeno hobbit Frodo Bolseiro (Elijah Wood) precisa guiar o artefato até a Montanha da Perdição, contando com a ajuda de uma sociedade de guerreiros, magos e amigos.

Onde assistir: HBO Max

9. Saga Harry Potter (2001 - 2011)

Aos 11 anos, Harry Potter (Daniel Radcliffe) descobre que é um bruxo e por isso precisa frequentar a escola de magia de Hogwarts. Ao longo dos oito filmes, o jovem se alia a amigos poderosos enquanto desvenda os mistérios em torno de Voldemort, o ser sombrio que matou seus pais.

Onde assistir: HBO Max

10. The Big Bang Theory (2007 - 2019)

Foto: Divulgação.

A sitcom de grande sucesso acompanha a vida dos físicos Leonard (Johnny Galecki) e Sheldon (Jim Parsons), do engenheiro Howard (Simon Helberg) e do astrofísico Raj (Kunal Rayyar) que, apesar das mentes brilhantes, possuem dificuldades em socializar

A rotina do grupo muda quando Penny (Kaley Cuoco), uma aspirante a atriz, se torna sua vizinha e os ensina sobre a vida fora do laboratório.

Onde assistir: HBO Max

*Estagiário sob supervisão da jornalista e editora Lorena Cardoso