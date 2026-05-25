Por que o dia 25 de maio é o Dia do Orgulho Nerd? Confira

Nesta segunda-feira (25), amantes da cultura geek se reunem em para celebrar o Dia do Orgulho Nerd e homenagear filmes, livros, quadrinhos e jogos que marcaram gerações. Mas você sabe como essa comemoração surgiu e por que ela acontece em 25 de maio?

Tudo começou em 2006, quando cerca de 300 pessoas se reuniram em Madrid, na Espanha, para festejar a paixão pela cultura nerd e até chegaram a formar um Pacman humano, em alusão ao jogo clássico de fliperama. Na época, o evento foi chamado de "Dia del Orgullo Friki".

Já o dia escolhido para esse festejo não foi de todo acaso: em 25 de maio de 1977, chegava aos cinemas o primeiro filme da saga Star Wars, um dos maiores ícones da cultura nerd.

Daí em diante, o costume de celebrar os elementos da cultura geek se espalhou pela internet e contribuiu para a consolidação de uma comunidade própria em todo o mundo.

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Como surgiu o 'Dia da Toalha'?

O dia 25 de maio também é melhor conhecido por alguns como "Dia da Toalha", em homenagem ao escritor britânico Douglas Adams, autor da série “O Guia do Mochileiro das Galáxias”.

Legenda: A série de livros "Guia do Mochileiro das Galáxias" começou como um programa de rádio da BBC e se estendeu para a literatura. Foto: Divulgação.

Na obra, a toalha é descrita como o item mais útil que qualquer viajante interestelar pode carregar, capaz de salvar vidas nas mais diversas situações.

"Você pode agitar a toalha para pedir socorro; e naturalmente pode usá-la para enxugar-se com ela se ainda estiver razoavelmente limpa", diz o autor no terceiro livro da saga.

Em 2001, após Adams falecer aos 49 anos por um ataque cardíaco fulmonante, os fãs da franquia escolheram o dia de hoje para usar uma toalha sobre o ombro e deixar viva a memória do escritor.

Manifesto do Orgulho Geek

Na época da criação do Dia do Orgulho Nerd, o público criou um manifesto com direitos e deveres de quem se identifica com esse universo.

Entre os direitos estão: ser nerd, não ter que seguir padrões de moda, não gostar de esportes, ter quantos amigos nerds desejar, expressar livremente sua paixão pela cultura geek e, claro, sonhar em dominar o mundo.

Já entre os deveres estão: participar ativamente de discussões sobre temas nerds, colecionar e exibir objetos relacionados, se especializar em algum assunto específico, prestigiar estreias de filmes e lançamentos de livros, muitas vezes fantasiado ou vestindo roupas temáticas, e dedicar seu tempo exclusivamente àquilo que faz parte desse universo.

*Estagiário sob supervisão da jornalista e editora Lorena Cardoso