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Por que o dia 25 de maio é o Dia do Orgulho Nerd? Confira

Data faz referência à duas séries de sucesso do cinema e da literatura.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
(Atualizado às 09:21)
Geek
Legenda: Na época chamado apenas de "Star Wars", o episódio 4 inaugurou uma das maiores franquias do cinema.
Foto: Divulgação.

Nesta segunda-feira (25), amantes da cultura geek se reunem em para celebrar o Dia do Orgulho Nerd e homenagear filmes, livros, quadrinhos e jogos que marcaram gerações. Mas você sabe como essa comemoração surgiu e por que ela acontece em 25 de maio?

Tudo começou em 2006, quando cerca de 300 pessoas se reuniram em Madrid, na Espanha, para festejar a paixão pela cultura nerd e até chegaram a formar um Pacman humano, em alusão ao jogo clássico de fliperama. Na época, o evento foi chamado de "Dia del Orgullo Friki".

Já o dia escolhido para esse festejo não foi de todo acaso: em 25 de maio de 1977, chegava aos cinemas o primeiro filme da saga Star Wars, um dos maiores ícones da cultura nerd.

Daí em diante, o costume de celebrar os elementos da cultura geek se espalhou pela internet e contribuiu para a consolidação de uma comunidade própria em todo o mundo.

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Como surgiu o 'Dia da Toalha'?

O dia 25 de maio também é melhor conhecido por alguns como "Dia da Toalha", em homenagem ao escritor britânico Douglas Adams, autor da série “O Guia do Mochileiro das Galáxias”.

Cena de filme de ficção científica com personagens em volta de um robô branco e um portal luminoso azul com luzes e estrelas ao fundo, clima de aventura espacial.
Legenda: A série de livros "Guia do Mochileiro das Galáxias" começou como um programa de rádio da BBC e se estendeu para a literatura.
Foto: Divulgação.

Na obra, a toalha é descrita como o item mais útil que qualquer viajante interestelar pode carregar, capaz de salvar vidas nas mais diversas situações.

"Você pode agitar a toalha para pedir socorro; e naturalmente pode usá-la para enxugar-se com ela se ainda estiver razoavelmente limpa", diz o autor no terceiro livro da saga.

Em 2001, após Adams falecer aos 49 anos por um ataque cardíaco fulmonante, os fãs da franquia escolheram o dia de hoje para usar uma toalha sobre o ombro e deixar viva a memória do escritor.

Manifesto do Orgulho Geek

Na época da criação do Dia do Orgulho Nerd, o público criou um manifesto com direitos e deveres de quem se identifica com esse universo.

Entre os direitos estão: ser nerd, não ter que seguir padrões de moda, não gostar de esportes, ter quantos amigos nerds desejar, expressar livremente sua paixão pela cultura geek e, claro, sonhar em dominar o mundo.

Já entre os deveres estão: participar ativamente de discussões sobre temas nerds, colecionar e exibir objetos relacionados, se especializar em algum assunto específico, prestigiar estreias de filmes e lançamentos de livros, muitas vezes fantasiado ou vestindo roupas temáticas, e dedicar seu tempo exclusivamente àquilo que faz parte desse universo.

*Estagiário sob supervisão da jornalista e editora Lorena Cardoso

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