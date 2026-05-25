Por que o dia 25 de maio é o Dia do Orgulho Nerd? Confira
Data faz referência à duas séries de sucesso do cinema e da literatura.
Nesta segunda-feira (25), amantes da cultura geek se reunem em para celebrar o Dia do Orgulho Nerd e homenagear filmes, livros, quadrinhos e jogos que marcaram gerações. Mas você sabe como essa comemoração surgiu e por que ela acontece em 25 de maio?
Tudo começou em 2006, quando cerca de 300 pessoas se reuniram em Madrid, na Espanha, para festejar a paixão pela cultura nerd e até chegaram a formar um Pacman humano, em alusão ao jogo clássico de fliperama. Na época, o evento foi chamado de "Dia del Orgullo Friki".
Já o dia escolhido para esse festejo não foi de todo acaso: em 25 de maio de 1977, chegava aos cinemas o primeiro filme da saga Star Wars, um dos maiores ícones da cultura nerd.
Daí em diante, o costume de celebrar os elementos da cultura geek se espalhou pela internet e contribuiu para a consolidação de uma comunidade própria em todo o mundo.
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Como surgiu o 'Dia da Toalha'?
O dia 25 de maio também é melhor conhecido por alguns como "Dia da Toalha", em homenagem ao escritor britânico Douglas Adams, autor da série “O Guia do Mochileiro das Galáxias”.
Na obra, a toalha é descrita como o item mais útil que qualquer viajante interestelar pode carregar, capaz de salvar vidas nas mais diversas situações.
"Você pode agitar a toalha para pedir socorro; e naturalmente pode usá-la para enxugar-se com ela se ainda estiver razoavelmente limpa", diz o autor no terceiro livro da saga.
Em 2001, após Adams falecer aos 49 anos por um ataque cardíaco fulmonante, os fãs da franquia escolheram o dia de hoje para usar uma toalha sobre o ombro e deixar viva a memória do escritor.
Manifesto do Orgulho Geek
Na época da criação do Dia do Orgulho Nerd, o público criou um manifesto com direitos e deveres de quem se identifica com esse universo.
Entre os direitos estão: ser nerd, não ter que seguir padrões de moda, não gostar de esportes, ter quantos amigos nerds desejar, expressar livremente sua paixão pela cultura geek e, claro, sonhar em dominar o mundo.
Já entre os deveres estão: participar ativamente de discussões sobre temas nerds, colecionar e exibir objetos relacionados, se especializar em algum assunto específico, prestigiar estreias de filmes e lançamentos de livros, muitas vezes fantasiado ou vestindo roupas temáticas, e dedicar seu tempo exclusivamente àquilo que faz parte desse universo.
*Estagiário sob supervisão da jornalista e editora Lorena Cardoso