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Série 'O Urso' define data de estreia da última temporada; confira

5ª temporada da série, que marca o final da produção, será lançada de uma vez no Disney+.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Cena da série 'O Urso' mostra os protagonistas aplaudindo em primeiro plano vestindo aventais azuis sobre camisetas brancas. Ao fundo, outras três pessoas sorriem e também batem palmas em um ambiente iluminado de cozinha.
Legenda: Quinta temporada de "O Urso" foi anunciada como a última da premiada série.
Foto: Divulgação.

A premiada série “O Urso” ganhou data de estreia para a quinta e última temporada da produção.

Os oito episódios finais da obra serão disponibilizados no dia 25 de junho, na plataforma de streaming Disney+.

“O Urso” tem como mote inicial a trama de um jovem chef que trabalha no ramo da alta gastronomia, mas precisa voltar à terra natal para administrar uma lanchonete que pertence à família

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No elenco, retornam à produção nomes como Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Abby Elliott.

O Urso” ganhou 21 prêmios no Emmy, incluindo o troféu de melhor série de comédia em 2023.

Antes do anúncio da data de estreia, um episódio especial da série, intitulado “Gary”, foi lançado como “surpresa” para os fãs na última terça (5).

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