Série 'O Urso' define data de estreia da última temporada; confira

A premiada série “O Urso” ganhou data de estreia para a quinta e última temporada da produção.

Os oito episódios finais da obra serão disponibilizados no dia 25 de junho, na plataforma de streaming Disney+.

“O Urso” tem como mote inicial a trama de um jovem chef que trabalha no ramo da alta gastronomia, mas precisa voltar à terra natal para administrar uma lanchonete que pertence à família.

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No decorrer da série, o negócio se desenvolve e, para a temporada final, o futuro do restaurante entra em xeque por conta de dificuldades financeiras, uma nova liderança e questões das relações da equipe.

No elenco, retornam à produção nomes como Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Abby Elliott.

“O Urso” ganhou 21 prêmios no Emmy, incluindo o troféu de melhor série de comédia em 2023.

Antes do anúncio da data de estreia, um episódio especial da série, intitulado “Gary”, foi lançado como “surpresa” para os fãs na última terça (5).