'A Casa do Dragão' ganha trailer com reviravoltas e data de estreia da 3ª temporada
A nova temporada segue com a participação de Matt Smith, Emma D’Arcy e Olivia Cooke.
O primeiro trailer da 3ª temporada de "House of the Dragon" foi divulgado pela HBO Max nesta segunda-feira (27). Além disso, o streaming também confirmou que os primeiros episódios chegam dia 21 de junho.
Nas primeiras cenas, fica evidente o clima de tensão enquanto as famílias disputam pelo controle dos Sete Reinos. A protagonista Rhaenyra Targaryen chega a afirmar: “não haverá dúvidas sobre quem os deuses escolheram para governar”.
Os dragões também possuem papel central, interferindo nas batalhas.
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Elenco da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'
Nesta nova temporada, os atores Matt Smith, Emma D’Arcy e Olivia Cooke seguem em cenas de destaque. Mas "A Casa do Dragão" ainda conta com:
- Rhys Ifans (Spider-Man: No Way Home);
- James Norton (Happy Valley);
- Abubakar Salim (Assassin's Creed Origins);
- Dan Fogler (Animais Fantásticos).
Além dessa série, a HBO já confirmou a nova temporada de "O Cavaleiro dos Sete Reinos", no mesmo universo de "Game of Thones", com previsão de lançamento para 2027.