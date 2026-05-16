Influencer cearense Brena Jéssica perde conta no Instagram e tem contratos cancelados

A influenciadora digital Brena Jéssica, personalidade conhecida dos cearenses pelas "publis" irreverentes nas lojas do Centro de Fortaleza, viu a vida parar após perder a conta no Instagram, sua fonte de trabalho e renda em que acumulava 800 mil seguidores.

Na noite da última quarta-feira (13), a rede social de Brena foi desativada repentinamente pela plataforma. Em questão de minutos, a influencer recebeu uma mensagem informando que seu vídeo havia sido excluído e, logo depois, o perfil caiu.

Sem mais explicações da ferramenta, Brena tenta desde então buscar uma solução para recuperar a conta. Ela aguarda um prazo de 10 dias para uma análise da apelação que fez ao Instagram, mas não sabe o que de fato aconteceu para perder o perfil.

"O meu perfil é só brincadeira, é só diversão e entretenimento, eu não faço conteúdo impróprio, não faço conteúdo pornográfico, não faço nada que eu já sei que vai infringir a diretriz, até porque não é da minha personalidade esse estilo de conteúdo", disse a influenciadora em entrevista ao Diário do Nordeste.

Legenda: As publicidades inusitadas de Brena se tornaram um diferencial nas redes sociais. Foto: Arquivo Pessoal.

Os seguidores da cearense logo notaram a ausência dela, que faz uma média de 10 a 15 postagens por dia na rede social.

Meu telefone começou a tocar, as pessoas não achavam mais o meu perfil. A partir daí eu já fiquei desesperada, não sabia se eu chorava, se eu gritava, mas tentei ficar calma, pra eu não tomar uma atitude desnecessária. Brena Jéssica Influenciadora digital

Cancelamento de publicidades na agenda

A influencer chegou a criar uma nova conta reserva para se pronunciar sobre a desativação do perfil original e conseguir se comunicar com os seguidores.

Um dia depois, marcas já começaram a cancelar as parcerias com Brena, que viu a agenda se esvaziar pela falta de publicidades, de onde vem seu maior faturamento profissional.

"Já no primeiro dia, duas pessoas cancelaram, em seguida mais duas, porque não quiseram esperar meu perfil voltar. Todas as pessoas que estavam na minha agenda ontem também cancelaram o trabalho, as de sexta, sábado, domingo, segunda, terça, todo mundo cancelou, enquanto meu Instagram não voltar", lamenta a influencer.

Jéssica revela fazer, em média, três trabalhos publicitários por dia. A falta de faturamento atinge ainda a equipe dela, composta por 5 pessoas, e a família, que também depende da influenciadora para o sustento da casa.

"Aí multiplica três trabalhos por dia vezes sete, entende? É um valor que eu não estava preparada para não entrar no meu caixa. O que mais me preocupa é que eu tenho uma equipe que trabalha comigo, e eu dependo do Instagram para continuar trabalhando, porque não é apenas a Brena Jéssica, eu tenho uma equipe por trás, que cuida de inúmeras coisas. A minha renda 100% vem do Instagram", desabafa.

Apesar de ter parceiros fixos que apoiam seu trabalho há anos, Brena tem lidado com a cobrança, principalmente pelos contratos com grandes empresas.

Tem muita gente me cobrando. Querem saber como é que vai ficar, aí eu vou ter que devolver o dinheiro pra esse pessoal todinho. Tem gente que entende, mas tem uns que não entendem que perdi o Instagram. É uma bola de neve, de sequência de problema, de gente que eu já gravei que tá me cobrando. Brena Jéssica Influenciadora digital

Blogueiros fazem campanha

Brena tem recebido o apoio de diversos blogueiros em Fortaleza, na tentativa de recuperar a conta oficial, a exemplo das páginas Meu País Ceará, Ariane Santos, Jamile Queiroz, Girão o Rei do Atacado e Aninha da Feirinha.

Na campanha feita pelos influenciadores, eles pedem que o Instagram reveja a suspensão e divulgam o perfil reserva de Jéssica, utilizado temporariamente enquanto o problema de diretriz é resolvido.

“Tem muitas pessoas me ajudando, vários blogueiros de Fortaleza, que trabalham na feira, no atacado. Pessoas que eu nunca imaginei na vida estão me divulgando”, comemora a influencer.

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No novo perfil, criado na quinta-feira (14), Brena já acumula 80 mil seguidores. No entanto, um novo problema com a plataforma surgiu: o crescimento repentino de seguidores fez o Instagram entender que a conta poderia ser de um robô.

“Ontem já me mandaram uma restrição, dizendo que eu vou passar três dias sem fazer determinada movimentação no Instagram, porque ele está achando que eu sou um robô. Acho que esse algoritmo está meio doido. Até no perfil novo está difícil trabalhar, porque a rede tem várias restrições”, afirma Jéssica.

Para a influenciadora cearense, a plataforma está agindo de maneira desproporcional em relação ao seu conteúdo.

“Acho que estão ‘pegando no meu pé’, mas eu sou uma pessoa totalmente justa no Instagram. Quem me acompanha sabe que o meu perfil é totalmente familiar, de entretenimento”, opina.

Legenda: Brena Jéssica em gravação com mala 'indestrutível' e tomando banho em pet shop. Foto: Reprodução/Instagram.

A falta de clareza e justificativa da rede social para o banimento causou a indignação da influenciadora.

“Eu levo oportunidade para as pessoas e, mesmo assim, o Instagram vai banir o meu perfil sem eu poder me defender. Eu que trabalho dignamente, isso é bem revoltante, porque eu faço de tudo para não infringir a diretriz”, desabafa.

"Impacto emocional, de algo que eu demorei anos para construir"

Além do prejuízo financeiro, Brena Jéssica descreve o abalo emocional dos últimos dias.

"Na minha vida profissional, tem um impacto principalmente emocional, que foi algo que eu demorei anos para construir. Eu comecei sozinha, do zero, de forma orgânica. Se eu for botar no papel, a perda é muito grande", disse.

O acolhimento e apoio dos seguidores e dos parceiros profissionais é o que impulsiona Brena a não desistir de recuperar o perfil. O engajamento dos fãs nesse momento fez a cearense ter a real dimensão do impacto do seu trabalho construído na internet.

"O que me dá tranquilidade é que eu tô sendo muita acolhida. Eu não esperava ter esse acolhimento que eu tenho. Hoje, eu entendo que meu Instagram é real, eu já sabia, mas foi necessário essa perda pra eu entender que, de fato, pessoas gostam de mim pelo que a Brena é, pelo que eu entrego", conclui a influencer.