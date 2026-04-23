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Influenciadora cearense viraliza ao comer margarina e tomar óleo puro; entenda riscos

Jéssica "Gata de milhões" ganhou milhares de seguidores, mas diz que não incentiva hábitos semelhantes.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
montagem de fotos da influenciadora Jéssica Gata de milhões em vídeo viral no Tiktok
Legenda: Cearense acredita que viralizou devido ao seu carisma e a espontaneidade do conteúdo.
Foto: Reprodução/TikTok.

A influenciadora digital Jéssica Costa, conhecida como "Jéssica Gata de milhões", conquistou quase 132 mil seguidores no TikTok ao viralizar com vídeos de comida inusitados. Entre os que alcançaram milhões de visualizações, Jéssica aparece tomando óleo de cozinha e comendo margarina pura.

Apesar de saber dos riscos da prática à saúde, a cearense de 28 anos alega que seus exames estão com as taxas normais e diz que não pretende influenciar o público com maus hábitos. "Não comam manteiga e nem tomem óleo, não façam o que eu faço, por favor", afirma. 

Há 5 meses, Jéssica decidiu intensificar a publicação de conteúdos na plataforma digital e viu a vida mudar logo na primeira semana. De forma espontânea, ela começou a se gravar provando os alimentos e o resultado veio: seu primeiro vídeo comendo uma pizza foi visto por milhões de pessoas.

@jssica.costa571 #criadoradeconteúdo #tiktok ♬ som original - Jessica gata de milhões

Jéssica diz que é questionada com frequência sobre a veracidade do conteúdo, mas garante que tudo acontece de forma orgânica. "Os seguidores me perguntam: 'Jéssica, tu come aquilo mesmo?'. Eu como sim, mas não é só por engajamento, eu sempre gostei de fritura e coisas gordurosas", comenta.

"Faço pelo entretenimento"

Embora realmente ingira os alimentos excessivamente calóricos, a cearense faz uma ponderação sobre a quantidade para alertar o público. "Eu não como todo o pote de manteiga, só faço o vídeo e guardo o restante. Faço pelo entretenimento mesmo. Eu não como direto, em média uma vez por mês, não é sempre, só pra gravar", garante.

@jssica.costa571 #tiktok #video ♬ som original - Jessica gata de milhões

Ela dá o crédito da viralização ao seu carisma, atitude e espontaneidade. A fortalezense diz também não ligar para as críticas, pois direciona o conteúdo apenas para as pessoas que gostam de acompanhá-la.

"Eu tive que dar uma de doida na internet, porque um vídeo normal de rotina ninguém para pra ver, só pra criticar. O que chamou mais atenção foi meu carisma, meu jeito de ser e meu jeito de fazer as pessoas rirem. Eu sou muito divertida e tenho a autoestima alta, isso atrai o público", comenta. 

Carreira na internet

Jéssica afirma ter começado a monetizar "de verdade" com o TikTok apenas neste ano, e também conta com uma renda extra para conseguir se manter. Mãe atípica, ela largou uma carreira de anos como corretora de imóveis para cuidar dos filhos e se dedicar integralmente a eles.

Ela vê na internet uma possibilidade de trabalho e a conveniência de poder atuar em casa para acompanhar de perto a criação dos meninos.

"Sempre tive o sonho de crescer na internet, mas não tinha tanta coragem de me expor, mas depois de ser mãe, tomei coragem para trabalhar com isso, porque tenho que ficar perto deles e proporcionar o meu melhor", afirma.

Mesmo que de forma despretensiosa, a influencer revela que sempre teve uma afinidade com o humor, o que a fez pensar no assunto como uma oportunidade de trabalho.

"Depois que eu saí do emprego, eu pensei: 'Sou boa em que? Em ser palhaça'. Para onde eu vou, as pessoas riem de mim, pois eu vou ganhar dinheiro com minhas palhaçadas na internet, e acabou dando certo", relembra.

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Riscos à saúde

Jéssica é consciente de que a prática de ingerir gordura nessas quantidades traz riscos à saúde e diz que pretende mudar alguns hábitos, pensando também na forma como influencia os seguidores.

"Meus exames estão normais, mas pretendo parar de comer manteiga e óleo, porque agora eu sou uma influenciadora digital. Tem muitas pessoas que querem o meu bem e eu não quero influenciar as pessoas a fazerem o que eu faço. Eu faço, mas eu tenho a consciência que não faz bem pra saúde. Quero mudança pra minha vida", avalia.

A nutricionista Monalisa Moreira explica que esse tipo de gordura, como do óleo e da margarina, inflama o organismo, causando um impacto direto na saúde cardiovascular e gerando uma sobrecarga do fígado.

Isso pode acarretar na alteração de exames laboratoriais como o aumento do LDL (colesterol ruim) e a redução do HDL (colesterol bom), além do aumento da gordura corporal.

É importante ressaltar que a reutilização de fontes de gordura como óleos não é adequada, pois elas liberam toxinas e ocasionam mais inflamações. O uso de fontes de gordura de forma moderada e indicada, com um acompanhamento de profissional de saúde como nutricionista, é mais ideal para avaliar cada caso de forma individual.
Monalisa Moreira
Nutricionista

Além disso, a nutricionista alerta que o corpo pode dar sinais de inflamação, com sintomas da má digestão: estufamento abdominal, azia, gases, constipação ou quadros de diarreias, aumento de peso corporal, cansaço frequente e dores de cabeça.

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Segundo a especialista, os riscos à saúde podem ser de curto a longo prazo. Ela alerta sobre alterações metabólicas como resistência à insulina, esteatose hepática e doenças cardiovasculares. 

Entre as doenças mais comuns de maus hábitos alimentares e ingestão exagerada de gorduras, Monalisa aponta a hipertensão arterial, infarto, acidente vascular cerebral (AVC), diabetes tipo 2, obesidade e dislipidemias.

Futuro nas redes sociais

montagem de fotos da influenciadora Jéssica Gata de milhões em vídeo viral no Tiktok.
Legenda: Jéssica começou a monetizar seu conteúdo no início deste ano.
Foto: Reprodução/TikTok.

Sobre a mudança de rotina para gerar novos conteúdos, Jéssica afirma que irá reavaliar a alimentação e iniciar uma dieta para conseguir fazer a cirurgia bariátrica.

"Como eu já cheguei até aqui e sei que tem muitas pessoas querendo o meu bem, eu vou parar de gravar tomando essas coisas, porque eu sei que isso pode influenciar muitas pessoas, eu não quero isso pra ninguém", diz.

A influenciadora cearense revela ainda que pretende gravar vídeos mostrando a nova dieta e a experiência com o jejum intermitente.

"Tem gente que diz: 'Ela só é bonita de rosto'. Quero perder peso para mostrar a quem me critica que eu consigo, eu vou dar a volta por cima e emagrecer", afirma.

Jéssica já publicou, inclusive, um vídeo provando a fruta pitaya pela primeira vez, que atingiu 125 mil visualizações. Segundo ela, a ideia é fazer cada vez mais conteúdos experimentando alimentos saudáveis para estimular os seguidores.

"Sou uma pessoa feliz fazendo o que eu faço, nunca soube nem o que é ansiedade e depressão, sou feliz sempre", conclui a cearense.

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