Menino que perdeu a visão após tumor cerebral viraliza ao relatar sonho de voltar a enxergar

Um vídeo gravado na última semana, no Recife, ganhou repercussão nas redes sociais ao mostrar o relato de Henrique Vinycius da Silva, de 12 anos. Nas imagens, o menino fala sobre a perda da visão após um tumor cerebral e se destaca pela clareza e segurança ao descrever a própria história.

Em um dos trechos mais compartilhados, ele comenta o diagnóstico recebido: "Dizem que, pra medicina, não tem cura, mas pra Deus nada é impossível."

Início dos sintomas e diagnóstico

A mudança na vida de Henrique começou em 2020, quando ele tinha 8 anos e passou a apresentar perda gradual da visão. Em meio à pandemia, a família enfrentou dificuldades para conseguir atendimento especializado pelo sistema público de saúde.

Após uma série de tentativas, consultas e exames realizados com esforço da família, veio o diagnóstico de craniofaringioma, um tumor cerebral benigno, mas localizado em uma região sensível e com risco de causar diversas complicações, especialmente na visão e na produção hormonal.

Cirurgia e prognóstico

Henrique foi internado e passou por uma cirurgia de grande porte em dezembro de 2021. O procedimento durou mais de 12 horas.

Antes da operação, o cenário apresentado à família era considerado grave. Segundo o próprio Henrique, os médicos não acreditavam em recuperação.

"Os doutores disseram que eu não ia andar, não ia falar, não ia comer, não ia enxergar, que eu ia ficar de cama vegetativa." Henrique Vinycius da Silva 12 anos

Ele entrou no centro cirúrgico ainda enxergando. No dia seguinte, já na UTI, a mãe percebeu a mudança.

"Eu tirei as gazes dos olhos dele, ele abriu o olho e disse: ‘Mãe, eu não tô lhe vendo’."

Recuperação e autonomia do pequeno

Apesar do prognóstico inicial, Henrique apresentou uma evolução diferente do esperado. Ele voltou a falar, a se movimentar e desenvolveu autonomia nas atividades do dia a dia. Hoje, toma banho sozinho, se alimenta sem ajuda e circula pelas ruas do bairro onde mora com base na memória dos trajetos.

"Para mim, hoje em dia, é uma superação. É um milagre na minha vida. Deus fez."

Mesmo sem enxergar, ele também mantém hábitos de antes da cirurgia, como andar de bicicleta. Para se orientar, utiliza outros sentidos. "Barulho, o barulho... a parede, eu sinto a sombra e sinto que tô perto."

Repercussão e presença nas redes

A forma como Henrique narra a própria história foi um dos fatores que impulsionaram a repercussão do vídeo. Em outro trecho, ele detalha o impacto da cirurgia e demonstra familiaridade com termos médicos.

"Eu lhe digo o nome de válvula por válvula que mexeu na minha cabeça. A hipófise. Ela produz hormônio pro corpo inteiro. Hormônio do corpo andar, do corpo falar, do corpo todo"

Os vídeos publicados nas redes sociais já acumulam milhares de visualizações. Em um dos encontros registrados, o menino recebeu uma bicicleta nova do influenciador responsável pela gravação, com quem conversa durante as imagens que viralizaram.

A rotina de Henrique também é compartilhada em um perfil acompanhado pela mãe, onde são publicados momentos do dia a dia e atualizações sobre o tratamento.

Entre diagnóstico e expectativa

O craniofaringioma não tem cura definitiva, segundo a família, e exige acompanhamento contínuo com diferentes especialidades médicas, incluindo neurologia, endocrinologia e oncologia. Henrique faz uso de medicações hormonais e segue em monitoramento periódico.

Ao falar sobre o futuro, ele menciona o desejo de seguir uma profissão ligada ao cuidado com outras pessoas.

"Psicólogo. Porque quando eu ser psicólogo, eu posso ajudar várias pessoas, posso abrir um consultório para mim próprio."

Enquanto lida com as limitações impostas pela doença, Henrique mantém também a expectativa de voltar a enxergar. A esperança aparece nas falas de forma recorrente e se soma à rotina de tratamento e acompanhamento médico que segue em andamento.