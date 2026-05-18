CAPTEI: Maria Lucia Negrão compartilha bastidores do mundo fashion em evento do Club de Empresárias

O universo da moda entrou em pauta na mais recente edição do Club de Empresárias. Conduzido por Gisele Studart, o encontro exclusivo reuniu mulheres líderes e recebeu Maria Lucia Negrão, CEO da Lenita, como convidada especial.

Legenda: NOM Frutos do Mar recebeu o evento mais recente do Club de Empresárias Foto: LC Moreira

O cenário foi o NOM Frutos do Mar, em Fortaleza. Empresárias de diferentes áreas de atuação se encontraram em torno de networking, troca de experiências e conversas sobre liderança, estratégia e posicionamento de marca.

Legenda: A empresária Wanja Biana da Eternelle Jóias: encontro teve partilha de experiências de negócios Foto: LC Moreira

Durante o almoço, Maria Lucia à frente da Lenita compartilhou reflexões sobre os desafios de consolidar uma marca de moda feminina em um mercado em constante transformação.

Legenda: Jeritza Gurgel e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: ... e Marcos Lessa soltou a voz Foto: LC Moreira

Em clima intimista e elegante, o encontro reforçou a proposta do Club de Empresárias de estimular conexões genuínas entre mulheres líderes da cena local. Confira mais registros captados por LC Moreira.

Legenda: Joanne e Gisele Studart e Sarah Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Maria Lúcia Negrão, Wanja Biana e Bruna Folha Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara Negrão, Jeritza Gurgel e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Moreira e Marcela Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Priscilla Ribeiro, Gisele Studart e Daniela Castelo Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana, Jeritza Gurgel e Cláudia Teles Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Gisele Studart e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Queiroz, Gisele Studart e Jussara Regás Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Teles, Jeritza Gurgel e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana, Ana Brígido e Pedro Porcelini Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Studart e Marcelle Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Alyne e Adriana Gurgel e Gisele Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Studart e Wanja Biana Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Vilas Boas, Gisele Studart e Miriam Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Joanne Studart, Maria Lúcia Negrão, Gisele Studart e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Freire e Simone Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Crisóstomo e Gisele Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Coimbra, Gisele Studart, Maria Lúcia Negrão e Joanne Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Studart e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Miris Monteiro, Luciana Coimbra, Gisele Studart, Maria Lúcia Negrão e Joanne Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Rochele Franco e Mires Monteiro Foto: LC Moreira