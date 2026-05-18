CAPTEI: Maria Lucia Negrão compartilha bastidores do mundo fashion em evento do Club de Empresárias

O universo da moda entrou em pauta na mais recente edição do Club de Empresárias. Conduzido por Gisele Studart, o encontro exclusivo reuniu mulheres líderes e recebeu Maria Lucia Negrão, CEO da Lenita, como convidada especial.
O cenário foi o NOM Frutos do Mar, em Fortaleza. Empresárias de diferentes áreas de atuação se encontraram em torno de networking, troca de experiências e conversas sobre liderança, estratégia e posicionamento de marca.
Durante o almoço, Maria Lucia à frente da Lenita compartilhou reflexões sobre os desafios de consolidar uma marca de moda feminina em um mercado em constante transformação.
Em clima intimista e elegante, o encontro reforçou a proposta do Club de Empresárias de estimular conexões genuínas entre mulheres líderes da cena local. Confira mais registros captados por LC Moreira.