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CAPTEI: Maria Lucia Negrão compartilha bastidores do mundo fashion em evento do Club de Empresárias

Evento conduzido por Gisele Studart aposta em conexões mais próximas entre mulheres líderes

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Gisele Studart e Maria Lúcia Negrão
Foto: LC Moreira

O universo da moda entrou em pauta na mais recente edição do Club de Empresárias. Conduzido por Gisele Studart, o encontro exclusivo reuniu mulheres líderes e recebeu Maria Lucia Negrão, CEO da Lenita, como convidada especial.

Legenda: NOM Frutos do Mar recebeu o evento mais recente do Club de Empresárias
Foto: LC Moreira

O cenário foi o NOM Frutos do Mar, em Fortaleza. Empresárias de diferentes áreas de atuação se encontraram em torno de networking, troca de experiências e conversas sobre liderança, estratégia e posicionamento de marca.

Legenda: A empresária Wanja Biana da Eternelle Jóias: encontro teve partilha de experiências de negócios
Foto: LC Moreira

Durante o almoço, Maria Lucia à frente da Lenita compartilhou reflexões sobre os desafios de consolidar uma marca de moda feminina em um mercado em constante transformação.

Legenda: Jeritza Gurgel e Maria Lúcia Negrão
Foto: LC Moreira

Legenda: ... e Marcos Lessa soltou a voz
Foto: LC Moreira

Em clima intimista e elegante, o encontro reforçou a proposta do Club de Empresárias de estimular conexões genuínas entre mulheres líderes da cena local. Confira mais registros captados por LC Moreira.

Legenda: Joanne e Gisele Studart e Sarah Brandão
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Maria Lúcia Negrão, Wanja Biana e Bruna Folha
Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara Negrão, Jeritza Gurgel e Maria Lúcia Negrão
Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Moreira e Marcela Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Priscilla Ribeiro, Gisele Studart e Daniela Castelo
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana, Jeritza Gurgel e Cláudia Teles
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Gisele Studart e Maria Lúcia Negrão
Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Queiroz, Gisele Studart e Jussara Regás
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Teles, Jeritza Gurgel e Maria Lúcia Negrão
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana, Ana Brígido e Pedro Porcelini
Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Studart e Marcelle Colares
Foto: LC Moreira

Legenda: Alyne e Adriana Gurgel e Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Studart e Wanja Biana
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Vilas Boas, Gisele Studart e Miriam Bastos
Foto: LC Moreira

Legenda: Joanne Studart, Maria Lúcia Negrão, Gisele Studart e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Freire e Simone Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Crisóstomo e Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Coimbra, Gisele Studart, Maria Lúcia Negrão e Joanne Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Studart e Maria Lúcia Negrão
Foto: LC Moreira

Legenda: Miris Monteiro, Luciana Coimbra, Gisele Studart, Maria Lúcia Negrão e Joanne Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Rochele Franco e Mires Monteiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Suyanne Delfino, Gisele Studart e Jussara Regás
Foto: LC Moreira