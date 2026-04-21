'Silo' tem teaser e data da 3ª temporada revelados pela Apple TV
Nova temporada conta com 10 episódios, que serão lançados semanalmente.
A terceira temporada de Silo teve seu primeiro teaser divulgado, nesta quarta-feira (21), pela Apple TV. O streaming ainda confirmou a estreia dos novos episódios, que chegam no dia 3 de julho.
Para os fãs que não aguentavam mais esperar, em menos de dois meses poderão voltar a acompanhar a jornada de Juliette, personagem interpretada por Rebecca Ferguson.
No vídeo, ela aparece narrando que "antes de sabermos por que estamos aqui, antes de sabermos que tudo é como é, antes de sabermos como tudo vai terminar, precisamos entender como tudo começou".
Veja também
Ao todo, a 3ª temporada conta com 10 episódios, com exibição do último episódio marcada para dia 4 de setembro. A 4ª temporada já foi confirmada pelo streaming.
Qual o enredo de 'Silo'?
A série da Apple TV é baseada em livros do escritor estadunidense Hugh Howey. "Silo" acompanha a vida das últimas dez mil pessoas sobreviventes na Terra.
Devido às condições da atmosfera, todos vivem em um grande silo subterrâneo. Porém, ninguém sabe quando a estrutura foi criada, nem exatamente o porquê.
Assim, os protagonistas enfrentam o desafio de tentar descobrir a verdade. Esse processo é marcada por diversas dificuldades e até fatalidades.
Além de Rebecca, o elenco conta com nomes como Rashida Jones, Tim Robbins, Iain Glen, David Oyelowo, Harriet Walter e Common.