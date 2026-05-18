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MC Ryan SP nega lavagem de dinheiro e diz que é inocente: 'Quero ficar em paz'

Cantor é acusado de chefiar uma organização criminosa que teria movimentado mais de R$ 1 bilhão.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:52)
Zoeira
Close-up em dois ângulos de um homem com tatuagens e óculos escuros, sorrindo e falando, em fundo escuro com iluminação de estúdio.
Legenda: Ryan SP foi solto da prisão na última quarta-feira (13).
Foto: Reprodução/Record.

O cantor MC Ryan negou estar envolvido no esquema de lavagem de dinheiro e transições ilegais na primeira entrevista após deixar a prisão, na última semana. A declaração foi concedida ao "Domingo Espetacular", da Record.

"Eu não liderei nada disso. Não lavo dinheiro para o PCC. Não lavo dinheiro para o Comando Vermelho, não lavo dinheiro para nada. Eu faço as minhas publicidades, como todo mundo faz. Tudo vai ser provado, tudo vai ser resolvido e lá na frente eu vou cantar o hino da vitória", disse, aos prantos.

Ryan foi preso no dia 15 de abril junto do também MC Poze do Rodo e do influenciador Raphael Souza, dono da página de fofoca Choquei. Na última quarta-feira (13), recebeu um habeas corpus e foi liberado da Penitenciária II de Mirandópolis, no interior de São Paulo.

Segundo a investigação da Polícia Federal (PF), o funkeiro seria o líder da organização criminosa, responsável por lavar dinheiro de casas de apostas e rifas ilegais, além de tráfico de drogas.

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O que disse MC Ryan SP?

Na conversa com o jornalista Roberto Cabrini, Ryan supôs que as acusações surgiram por ele ostentar tudo o que tem, ser um "cara da mídia" e funkeiro.

Ele admitiu que fazia a divulgação de casas de apostas online, mas que, segundo ele, isso não seria o suficiente para incriminá-lo.

"Eu divulgava bet, assim como quase todos os influencers do Brasil divulgam. Eu apenas divulguei a bet, só isso. Sobre o dinheiro das bets quem tem que falar é o dono das bets, o meu dinheiro é legal", opinou.

Ryan também relembrou os dias que passou na penitenciária como "os piores" da vida dele. "Eu errei muito também, com a minha esposa, com a minha família. Eu chorava olhando as fotos da minha filha e falava: ‘Deus, por que eu estou aqui?’. Eu sofri muito na cadeia. Eu só chorava lá dentro", contou.

Agora, o MC afirma que o próximo passo é provar a própria inocência perante a PF. "Estou convicto de que eu vou sair dessa. Eu vou vencer, vai dar tudo certo. Lutar contra isso, sair dessa investigação, com certeza. Quero ficar em paz", encerrou o cantor.

Operação Narco Fluxo

Além de Ryan, Poze e Raphael, 33 pessoas foram presas na Operação Narco Fluxo. A investigação tinha como foco uma suposta organização criminosa suspeita de comandar esquema de lavagem de dinheiro.

A ação movimentou 200 policiais federais para o cumprimento de 45 mandados de busca e apreensão e outros 39 de prisão temporária. Os alvos eram dos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná e Goiás.

Detalhes apontam que o grupo utilizava sistema para dissimular valores e teria movimentado cerca de R$ 1,6 bilhão. O MC Ryan SP é apontado como suspeito de ser um dos chefes do esquema criminoso. 

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