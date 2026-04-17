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Deolane se pronuncia após ser citada pela PF em esquema criminoso de MC Ryan SP

A advogada e influenciadora teria movimentado R$ 5,3 milhões na própria conta em um período de 47 dias.

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Redação producaodiario@svm.com.br
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Deolane Bezerra e MC Ryan SP aparecem em uma montagem que exibe documentos contratuais entre suas respectivas holdings. Enquanto Deolane à esquerda aponta para os papéis, Ryan SP é mostrado à direita usando óculos escuros, chapéu preto e correntes de ouro.
Legenda: Repasse de valor para Deolane Bezerra por parte de MC Ryan SP foi citada pela Polícia Federal no escopo da Operação Narcofluxo.
Foto: Reprodução / Instagram e Sérgio Cyrillo / Divulgação.

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra se defendeu nas redes sociais após ser citada pela Polícia Federal como parte do esquema de lavagem de dinheiro que é investigado pelo órgão e resultou na prisão dos MCs Poze do Rodo e Ryan SP, além do dono da página de fofocas Choquei.

Segundo a PF, a organização criminosa que movimentou pelo menos R$ 1,6 bilhão no esquema tinha em Deolane uma “conta de passagem”. Uma movimentação total de R$ 5,3 milhões foi identificada na conta da advogada em um período de 47 dias.

Entre 14 de maio e 30 de junho de 2025, ela recebeu diretamente da produtora de MC Ryan SP — apontado como líder do esquema pela PF — o valor de R$ 430 mil, doou R$ 1,16 milhão ao Instituto Neymar Jr e efetuou pagamentos na ordem de R$ 1,1 milhão a uma empresa de blindagem de veículos.

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Apesar da citação à ONG do jogador Neymar, nem ele nem o instituto são investigados pela PF, que citou a doação feita por Deolane como uma ação de “limpeza de imagem”. Já o recebimento de dinheiro vindo da produtora de MC Ryan evidenciaria, segundo o órgão, a ligação entre o artista e a advogada.

A influenciadora foi às redes na tarde desta sexta (17) e afirmou estar sendo alvo de uma “velha perseguição de sempre”. No posicionamento, ela mostrou um contrato que assinou com MC Ryan, que seria referente a uma compra e venda de carro.

“Eu vendi um carro pro Ryan, ele me deu um outro carro mais barato, na troca, e um outro valor a ser depositado na minha conta bancária. O contrato tem assinatura de cartório, tem a minha assinatura, tem comprovante de transferência da propriedade, de compra e venda (...). Talvez por isso que eu não tenha sido presa, porque a minha transação é comprovada”
Deolane Bezerra
advogada e influenciadora

Sobre a doação, Deolane afirmou que o valor saiu da “conta pessoa física” e que está declarada no imposto de renda dela.

“Como sempre, me chega o enfeite do negócio. Tem que fantasiar, tem que mascarar. ‘Deolane recebe do Ryan e faz repasse a instituto’. A doação que eu fiz pro instituto foi três vezes maior (do que) o dinheiro que eu recebi do Ryan da venda do carro, que tá comprovada”, afirmou.

A influenciadora e advogada terminou os vídeos lembrando de quando foi presa, segundo ela de forma injusta, em setembro de 2024.

Na ocasião, Deolane foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Recife contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. “Minha vida fiscal, financeira, é exposta nos quatro cantos do mundo”, afirmou.

Operação Narcofluxo

Mais de 200 policiais foram despachados para cumprir 5 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária em endereços nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás; e no Distrito Federal.

A Polícia identificou que os suspeitos possuíam sistema para ocultação e para dissimulação de valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de numerário em espécie e transações com criptoativos.

Durante o cumprimento das medidas, a corporação afirma que foram apreendidos veículos, valores em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos que subsidiarão o aprofundamento das investigações.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas.

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