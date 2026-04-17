Deolane se pronuncia após ser citada pela PF em esquema criminoso de MC Ryan SP

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra se defendeu nas redes sociais após ser citada pela Polícia Federal como parte do esquema de lavagem de dinheiro que é investigado pelo órgão e resultou na prisão dos MCs Poze do Rodo e Ryan SP, além do dono da página de fofocas Choquei.

Segundo a PF, a organização criminosa que movimentou pelo menos R$ 1,6 bilhão no esquema tinha em Deolane uma “conta de passagem”. Uma movimentação total de R$ 5,3 milhões foi identificada na conta da advogada em um período de 47 dias.

Entre 14 de maio e 30 de junho de 2025, ela recebeu diretamente da produtora de MC Ryan SP — apontado como líder do esquema pela PF — o valor de R$ 430 mil, doou R$ 1,16 milhão ao Instituto Neymar Jr e efetuou pagamentos na ordem de R$ 1,1 milhão a uma empresa de blindagem de veículos.

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Apesar da citação à ONG do jogador Neymar, nem ele nem o instituto são investigados pela PF, que citou a doação feita por Deolane como uma ação de “limpeza de imagem”. Já o recebimento de dinheiro vindo da produtora de MC Ryan evidenciaria, segundo o órgão, a ligação entre o artista e a advogada.