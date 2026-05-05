Veterinária é presa suspeita de vender xampu de cavalo para uso humano

A influenciadora Raylane Diba Ferrari, de 29 anos, foi presa suspeita de vender xampu de uso veterinário para aplicação em cabelo humano. A captura ocorreu na segunda-feira (4), em Campo Grande (MS). No entanto, ela foi solta nesta terça-feira (5) após pagar fiança de R$ 4,8 mil.

Conforme a defesa de Raylane, a médica-veterinária não produzia os itens, apenas divulgava os produtos já disponíveis no mercado. A Justiça determinou medidas cautelares, como a suspensão do direito de atuar como médica-veterinária e a obrigatoriedade de comparecer às audiências. Ela ainda deve cumprir prisão domiciliar.

Raylane, que também é médica-veterinária, ficou conhecida nas redes sociais por divulgar o uso de produtos veterinários em humanos. Nas redes sociais, afirmou ter vendido mais de 20 mil unidades de um dos produtos.

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"Vocês concordam comigo que, se eu sou veterinária, posso usar produtos veterinários no meu cabelo, né? Ah, não pode? Olhem aqui o tamanho desse meu cabelão. Não pode é ficar careca", disse em um dos vídeos.

O principal item comercializado, segundo o g1, era um xampu de uso veterinário, indicado para cavalos, mas promovido por Raylane como solução para crescimento e fortalecimento capilar em humanos.

Ela também vendia produtos para cães com promessas de benefícios estéticos.

Pet shop no bairro Universitário

A Polícia Civil identificou que a jovem realizava as vendas em um pet shop no bairro Universitário, em Campo Grande. O estabelecimento servia como ponto de atendimento para consultas, mas também para armazenamento e envio dos produtos.

Na operação, os agentes interceptaram itens embalados para entrega que seriam destinados a diferentes regiões do Brasil.

No momento, a Polícia Civil está apurando se Raylane realizou a manipulação irregular das substâncias antes de vendê-las. Em vídeo, ela aparece adicionando uma substância, com uso de seringa, na embalagem de xampu.